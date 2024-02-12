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Расчет ПТРК "Корнет" ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926766898.html
Расчет ПТРК "Корнет" ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ у Артемовска
Расчет ПТРК "Корнет" ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 12.02.2024
Расчет ПТРК "Корнет" ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ у Артемовска
Расчет ПТРК "Корнет" ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожил группу украинской пехоты к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:07
2024-02-12T05:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
артемовск
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Расчет ПТРК "Корнет" ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожил группу украинской пехоты к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в министерстве обороны. "Расчет ПТРК "Корнет" костромских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ в блиндаже к северо-западу западу от Артемовска", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что украинская пехота была обнаружена разведподразделением ВДВ с помощью средств объективного видеоконтроля, координаты были переданы на пункт управления. "Получив задачу на уничтожение цели, расчет ПТРК костромских десантников под покровом ночи оперативно выдвинулся на окраину города, где занял огневую позицию на одной из высоток. Точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили блиндаж с группой пехоты ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, артемовск, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Артемовск, Россия, Безопасность
Расчет ПТРК "Корнет" ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ у Артемовска

МО: расчет ПТРК "Корнет" ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ у Артемовска

© Фото : Министерство обороны РФПТРК
ПТРК - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
ПТРК. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Расчет ПТРК "Корнет" ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожил группу украинской пехоты к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в министерстве обороны.
«
"Расчет ПТРК "Корнет" костромских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ в блиндаже к северо-западу западу от Артемовска", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что украинская пехота была обнаружена разведподразделением ВДВ с помощью средств объективного видеоконтроля, координаты были переданы на пункт управления.
"Получив задачу на уничтожение цели, расчет ПТРК костромских десантников под покровом ночи оперативно выдвинулся на окраину города, где занял огневую позицию на одной из высоток. Точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили блиндаж с группой пехоты ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииАртемовскРоссияБезопасность
 
 
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