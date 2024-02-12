https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926764824.html
ВДВ уничтожили "Ланцетами" три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра
ВДВ уничтожили "Ланцетами" три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.02.2024
ВДВ уничтожили "Ланцетами" три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра
Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожили при помощи БПЛА "Ланцет" три полевых орудия и... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T04:09
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожили при помощи БПЛА "Ланцет" три полевых орудия и миномет ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После запуска "Ланцета" барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки (Днепр – ред.). Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения – минометную секцию с расчетом", - сообщили в министерстве обороны. Минометная секция входит в состав минометного взвода. Он состоит из отделения управления и трех огневых секций, каждая из которых имеет в своем составе по два минометных расчета. В ведомстве добавили, что, профессионально управляя "Ланцетом", оператору удалось приблизить БПЛА к цели, осуществить ее захват и поразить. "После прямого попадания миномёт противника был уничтожен. Аналогичным способом были выведены из строя и уничтожены ещё три орудия полевой артиллерии на правобережье Днепра, в том числе и 155-мм буксируемая гаубица М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВДВ уничтожили "Ланцетами" три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра
МО: ВДВ уничтожили "Ланцетами" три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра
ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожили при помощи БПЛА "Ланцет" три полевых орудия и миномет ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«
"После запуска "Ланцета" барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки (Днепр – ред.). Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения – минометную секцию с расчетом", - сообщили в министерстве обороны.
Минометная секция входит в состав минометного взвода. Он состоит из отделения управления и трех огневых секций, каждая из которых имеет в своем составе по два минометных расчета.
В ведомстве добавили, что, профессионально управляя "Ланцетом", оператору удалось приблизить БПЛА к цели, осуществить ее захват и поразить.
"После прямого попадания миномёт противника был уничтожен. Аналогичным способом были выведены из строя и уничтожены ещё три орудия полевой артиллерии на правобережье Днепра, в том числе и 155-мм буксируемая гаубица М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
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