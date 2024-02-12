https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926764824.html

ВДВ уничтожили "Ланцетами" три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра

ВДВ уничтожили "Ланцетами" три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.02.2024

ВДВ уничтожили "Ланцетами" три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожили при помощи БПЛА "Ланцет" три полевых орудия и... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T04:09

2024-02-12T04:09

2024-02-12T04:09

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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожили при помощи БПЛА "Ланцет" три полевых орудия и миномет ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После запуска "Ланцета" барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки (Днепр – ред.). Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения – минометную секцию с расчетом", - сообщили в министерстве обороны. Минометная секция входит в состав минометного взвода. Он состоит из отделения управления и трех огневых секций, каждая из которых имеет в своем составе по два минометных расчета. В ведомстве добавили, что, профессионально управляя "Ланцетом", оператору удалось приблизить БПЛА к цели, осуществить ее захват и поразить. "После прямого попадания миномёт противника был уничтожен. Аналогичным способом были выведены из строя и уничтожены ещё три орудия полевой артиллерии на правобережье Днепра, в том числе и 155-мм буксируемая гаубица М777 производства США", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926733877.html

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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность