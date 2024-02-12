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Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ - РИА Новости, 12.02.2024
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05:03 12.02.2024 (обновлено: 07:56 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/sobchak-1926766287.html
Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ
Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ - РИА Новости, 12.02.2024
Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ
Блогер Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что планирует подать в суд на телеканал НТВ после публикации двухсерийного фильма о ней. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:03
2024-02-12T07:56
общество
ксения собчак
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Блогер Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что планирует подать в суд на телеканал НТВ после публикации двухсерийного фильма о ней. НТВ ранее опубликовал фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни". Согласно публикациям на сайте телеканала, речь в фильмах идет о зарубежной недвижимости Собчак. "Решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей", — написала она в канале "Кровавая барыня" в Telegram. Собчак добавила, что посмотрела вторую серию фильма, вышедшего на НТВ, и увидела там "пережевывание" ее личной жизни, "фантазии" и публикации из ее социальных сетей.
https://ria.ru/20240118/sobchak-1922041359.html
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общество, ксения собчак, нтв (телеканал)
Общество, Ксения Собчак, НТВ (телеканал)
Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ

Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ после выхода фильмов о ней

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ксения Собчак . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Блогер Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что планирует подать в суд на телеканал НТВ после публикации двухсерийного фильма о ней.
НТВ ранее опубликовал фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни". Согласно публикациям на сайте телеканала, речь в фильмах идет о зарубежной недвижимости Собчак.
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"Решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей", — написала она в канале "Кровавая барыня" в Telegram.
Собчак добавила, что посмотрела вторую серию фильма, вышедшего на НТВ, и увидела там "пережевывание" ее личной жизни, "фантазии" и публикации из ее социальных сетей.
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ОбществоКсения СобчакНТВ (телеканал)
 
 
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