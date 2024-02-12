https://ria.ru/20240212/sobchak-1926766287.html

Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ

Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ - РИА Новости, 12.02.2024

Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ

Блогер Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что планирует подать в суд на телеканал НТВ после публикации двухсерийного фильма о ней. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T05:03

2024-02-12T05:03

2024-02-12T07:56

общество

ксения собчак

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Блогер Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что планирует подать в суд на телеканал НТВ после публикации двухсерийного фильма о ней. НТВ ранее опубликовал фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни". Согласно публикациям на сайте телеканала, речь в фильмах идет о зарубежной недвижимости Собчак. "Решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей", — написала она в канале "Кровавая барыня" в Telegram. Собчак добавила, что посмотрела вторую серию фильма, вышедшего на НТВ, и увидела там "пережевывание" ее личной жизни, "фантазии" и публикации из ее социальных сетей.

https://ria.ru/20240118/sobchak-1922041359.html

https://ria.ru/20240105/sobchak-1919810676.html

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общество, ксения собчак, нтв (телеканал)