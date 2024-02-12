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В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу - РИА Новости, 12.02.2024
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16:41 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/sobaki-1926897737.html
В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу
В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу - РИА Новости, 12.02.2024
В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу
Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения на школьницу стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:41
2024-02-12T16:41
нижний тагил
россия
свердловская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения на школьницу стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области. По данным ведомства, утром 10 февраля у дома по улице Металлургов стая бродячих собак напала на девочку, на помощь ребенку пришла прохожая, которая отогнала животных. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Нижнего Тагила своих обязанностей в сфере отлова безнадзорных животных, обеспечения безопасности граждан и реализации их права на благоприятную окружающую среду", - говорится в сообщении. Как ранее уточняли РИА Новости в мэрии Нижнего Тагила, заявку на отлов агрессивных собак на этой территории отправили профильным специалистам. Расследование уголовного дела по инциденту поставлено на контроль в СК РФ.
https://ria.ru/20240209/sobaki-1926369465.html
нижний тагил
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нижний тагил, россия, свердловская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу

СК: в Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения на школьницу стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области.
По данным ведомства, утром 10 февраля у дома по улице Металлургов стая бродячих собак напала на девочку, на помощь ребенку пришла прохожая, которая отогнала животных.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Нижнего Тагила своих обязанностей в сфере отлова безнадзорных животных, обеспечения безопасности граждан и реализации их права на благоприятную окружающую среду", - говорится в сообщении.
Как ранее уточняли РИА Новости в мэрии Нижнего Тагила, заявку на отлов агрессивных собак на этой территории отправили профильным специалистам. Расследование уголовного дела по инциденту поставлено на контроль в СК РФ.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Приангарье стая собак набросилась на ребенка
9 февраля, 10:50
 
Нижний ТагилРоссияСвердловская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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