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В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу
В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу - РИА Новости, 12.02.2024
В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу
Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения на школьницу стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:41
2024-02-12T16:41
2024-02-12T16:41
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения на школьницу стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области. По данным ведомства, утром 10 февраля у дома по улице Металлургов стая бродячих собак напала на девочку, на помощь ребенку пришла прохожая, которая отогнала животных. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Нижнего Тагила своих обязанностей в сфере отлова безнадзорных животных, обеспечения безопасности граждан и реализации их права на благоприятную окружающую среду", - говорится в сообщении. Как ранее уточняли РИА Новости в мэрии Нижнего Тагила, заявку на отлов агрессивных собак на этой территории отправили профильным специалистам. Расследование уголовного дела по инциденту поставлено на контроль в СК РФ.
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нижний тагил, россия, свердловская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу
СК: в Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения на школьницу стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области.
По данным ведомства, утром 10 февраля у дома по улице Металлургов стая бродячих собак напала на девочку, на помощь ребенку пришла прохожая, которая отогнала животных.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Нижнего Тагила своих обязанностей в сфере отлова безнадзорных животных, обеспечения безопасности граждан и реализации их права на благоприятную окружающую среду", - говорится в сообщении.
Как ранее уточняли РИА Новости в мэрии Нижнего Тагила, заявку на отлов агрессивных собак на этой территории отправили профильным специалистам. Расследование уголовного дела по инциденту поставлено на контроль в СК РФ.
В Приангарье стая собак набросилась на ребенка