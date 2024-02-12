https://ria.ru/20240212/sobaki-1926897737.html

В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу

В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу - РИА Новости, 12.02.2024

В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу

Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения на школьницу стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:41

2024-02-12T16:41

2024-02-12T16:41

нижний тагил

россия

свердловская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения на школьницу стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области. По данным ведомства, утром 10 февраля у дома по улице Металлургов стая бродячих собак напала на девочку, на помощь ребенку пришла прохожая, которая отогнала животных. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Нижнего Тагила своих обязанностей в сфере отлова безнадзорных животных, обеспечения безопасности граждан и реализации их права на благоприятную окружающую среду", - говорится в сообщении. Как ранее уточняли РИА Новости в мэрии Нижнего Тагила, заявку на отлов агрессивных собак на этой территории отправили профильным специалистам. Расследование уголовного дела по инциденту поставлено на контроль в СК РФ.

https://ria.ru/20240209/sobaki-1926369465.html

нижний тагил

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свердловская область

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нижний тагил, россия, свердловская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)