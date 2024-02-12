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Слуцкий осудил идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ
Слуцкий осудил идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024
Слуцкий осудил идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ
Кандидат на должность президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя предложение включить в обмен пленными останки Петра Столыпина, назвал предложивших... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T00:14
2024-02-12T00:14
2024-02-12T00:15
петр столыпин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кандидат на должность президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя предложение включить в обмен пленными останки Петра Столыпина, назвал предложивших эту идею "террористами-эксгуматорами". Директор украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко в воскресенье предложил обменять останки российского государственного деятеля Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на территории России украинских военных. "Какая кощунственная ирония. Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин был убит анархистом-террористом в Киеве. И сегодня киевские террористы-эксгуматоры готовы фактически "выставить на торги" его останки. Укрофашисткому режиму мало захвата Киевско-Печерской лавры. Теперь они дошли до осквернения могил великих русских. Полная нравственная атрофия киевских временщиков", - сообщил Слуцкий РИА Новости.
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петр столыпин, леонид слуцкий (политик), в мире, россия, украина
Петр Столыпин, Леонид Слуцкий (политик), В мире, Россия, Украина
Слуцкий осудил идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ
Слуцкий назвал авторов идеи обменять останки Столыпина на пленных террористами
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кандидат на должность президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя предложение включить в обмен пленными останки Петра Столыпина, назвал предложивших эту идею "террористами-эксгуматорами".
Директор украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко в воскресенье предложил обменять останки российского государственного деятеля Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на территории России украинских военных.
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"Какая кощунственная ирония. Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин был убит анархистом-террористом в Киеве. И сегодня киевские террористы-эксгуматоры готовы фактически "выставить на торги" его останки. Укрофашисткому режиму мало захвата Киевско-Печерской лавры. Теперь они дошли до осквернения могил великих русских. Полная нравственная атрофия киевских временщиков", - сообщил Слуцкий РИА Новости.