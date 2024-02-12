https://ria.ru/20240212/skalp-1926893585.html

Снявшие скальп с прохожего в Подмосковье получили по 3,5 года колонии

Снявшие скальп с прохожего в Подмосковье получили по 3,5 года колонии - РИА Новости, 12.02.2024

Снявшие скальп с прохожего в Подмосковье получили по 3,5 года колонии

Хулиганы, снявшие в Подмосковье скальп с прохожего из-за цвета волос, получили по 3,5 года колонии, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:29

2024-02-12T16:29

2024-02-12T19:40

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

электросталь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хулиганы, снявшие в Подмосковье скальп с прохожего из-за цвета волос, получили по 3,5 года колонии, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."Собранные следователем следственного отдела по Электростали ГСУ СК по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин, признанных виновными в хулиганстве и причинении 19-летнему местному жителю травмы головы. <...> Приговором городского суда каждому из мужчин назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сказала она.По ее словам, решение суда базируется на комплексе экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, биологической, судебно-медицинской. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.Прокуратура Московской области добавила, что осужденных дополнительно обязали выплатить потерпевшему 750 тысяч рублей.Девятого июля прошлого года в Электростали произошел конфликт между тремя мужчинами — двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения, сняв с него скальп. Как позже заявили задержанные по подозрению в нападении, их оскорбил цвет волос пострадавшего. Оба признали, что в тот день выпивали.

https://ria.ru/20231023/prigovor-1904749128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская область (подмосковье), происшествия, россия, электросталь, следственный комитет россии (ск рф)