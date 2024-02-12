https://ria.ru/20240212/skalp-1926893585.html
Снявшие скальп с прохожего в Подмосковье получили по 3,5 года колонии
Снявшие скальп с прохожего в Подмосковье получили по 3,5 года колонии - РИА Новости, 12.02.2024
Снявшие скальп с прохожего в Подмосковье получили по 3,5 года колонии
Хулиганы, снявшие в Подмосковье скальп с прохожего из-за цвета волос, получили по 3,5 года колонии, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:29
2024-02-12T16:29
2024-02-12T19:40
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
электросталь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хулиганы, снявшие в Подмосковье скальп с прохожего из-за цвета волос, получили по 3,5 года колонии, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."Собранные следователем следственного отдела по Электростали ГСУ СК по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин, признанных виновными в хулиганстве и причинении 19-летнему местному жителю травмы головы. <...> Приговором городского суда каждому из мужчин назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сказала она.По ее словам, решение суда базируется на комплексе экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, биологической, судебно-медицинской. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.Прокуратура Московской области добавила, что осужденных дополнительно обязали выплатить потерпевшему 750 тысяч рублей.Девятого июля прошлого года в Электростали произошел конфликт между тремя мужчинами — двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения, сняв с него скальп. Как позже заявили задержанные по подозрению в нападении, их оскорбил цвет волос пострадавшего. Оба признали, что в тот день выпивали.
https://ria.ru/20231023/prigovor-1904749128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия, россия, электросталь, следственный комитет россии (ск рф)
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, Электросталь, Следственный комитет России (СК РФ)
Снявшие скальп с прохожего в Подмосковье получили по 3,5 года колонии
Суд дал хулиганам из Электростали, снявшим скальп с прохожего, по 3,5 года
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хулиганы, снявшие в Подмосковье скальп с прохожего из-за цвета волос, получили по 3,5 года колонии, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
"Собранные следователем следственного отдела по Электростали
ГСУ СК по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин, признанных виновными в хулиганстве и причинении 19-летнему местному жителю травмы головы. <...> Приговором городского суда каждому из мужчин назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сказала она.
По ее словам, решение суда базируется на комплексе экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, биологической, судебно-медицинской. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
Прокуратура Московской области добавила, что осужденных дополнительно обязали выплатить потерпевшему 750 тысяч рублей.
Девятого июля прошлого года в Электростали произошел конфликт между тремя мужчинами — двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения, сняв с него скальп. Как позже заявили задержанные по подозрению в нападении, их оскорбил цвет волос пострадавшего. Оба признали, что в тот день выпивали.
На Урале вынесли приговор мужчинам, напавшим на девушку из-за цвета волос