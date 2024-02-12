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"Он был потрясен". Путин послал важный сигнал Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
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17:15 12.02.2024 (обновлено: 17:43 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/signal-1926905937.html
"Он был потрясен". Путин послал важный сигнал Западу, пишут СМИ
"Он был потрясен". Путин послал важный сигнал Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
"Он был потрясен". Путин послал важный сигнал Западу, пишут СМИ
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало важным сигналом для Запада, пишет турецкая газета dikGazete. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:15
2024-02-12T17:43
в мире
украина
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало важным сигналом для Запада, пишет турецкая газета dikGazete."Российский лидер подчеркнул, что многие украинцы по-прежнему чувствуют себя русскими и то, что происходит сейчас, в известной степени является элементом гражданской войны. Американский журналист был потрясен тем, что рассказал президент России", — говорится в материале.В статье процитировали Путина, рассказавшего во время интервью историю попавших в окружение украинских военных. Они, отметил российский лидер, отказались сложить оружие с криками "русские не сдаются". Еще одним важным акцентом в речи российского лидера стала борьба с любыми проявлениями нацизма."Он дал понять, что Украину необходимо очистить от нацистской идеологии и что эта страна не должна быть инструментом коварных игр Запада", — отмечается в материале.Путин, пишет dikGazete, не случайно начал свое выступление с исторической справки. Он передал американскому журналисту папку с важными архивными документами, связанными с Украиной."Поведанные им исторические факты очень важны, ведь большинство людей в мире, которые любят обвинять Россию, не знают этих данных", — заключает газета.Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube - более 10,4 миллиона.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html
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в мире, украина, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
"Он был потрясен". Путин послал важный сигнал Западу, пишут СМИ

dikGazete: Путин послал сигнал Западу о братских народах России и Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало важным сигналом для Запада, пишет турецкая газета dikGazete.
"Российский лидер подчеркнул, что многие украинцы по-прежнему чувствуют себя русскими и то, что происходит сейчас, в известной степени является элементом гражданской войны. Американский журналист был потрясен тем, что рассказал президент России", — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Запад лихорадочно пытается заделать брешь в информационной блокаде России
08:00
В статье процитировали Путина, рассказавшего во время интервью историю попавших в окружение украинских военных. Они, отметил российский лидер, отказались сложить оружие с криками "русские не сдаются".
Еще одним важным акцентом в речи российского лидера стала борьба с любыми проявлениями нацизма.
«
"Он дал понять, что Украину необходимо очистить от нацистской идеологии и что эта страна не должна быть инструментом коварных игр Запада", — отмечается в материале.
Путин, пишет dikGazete, не случайно начал свое выступление с исторической справки. Он передал американскому журналисту папку с важными архивными документами, связанными с Украиной.
"Поведанные им исторические факты очень важны, ведь большинство людей в мире, которые любят обвинять Россию, не знают этих данных", — заключает газета.
Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube - более 10,4 миллиона.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
В интервью Карлсону Путин последовал совету Штирлица
10 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ПутинТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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