https://ria.ru/20240212/signal-1926905937.html
"Он был потрясен". Путин послал важный сигнал Западу, пишут СМИ
"Он был потрясен". Путин послал важный сигнал Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
"Он был потрясен". Путин послал важный сигнал Западу, пишут СМИ
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало важным сигналом для Запада, пишет турецкая газета dikGazete. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:15
2024-02-12T17:15
2024-02-12T17:43
в мире
украина
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало важным сигналом для Запада, пишет турецкая газета dikGazete."Российский лидер подчеркнул, что многие украинцы по-прежнему чувствуют себя русскими и то, что происходит сейчас, в известной степени является элементом гражданской войны. Американский журналист был потрясен тем, что рассказал президент России", — говорится в материале.В статье процитировали Путина, рассказавшего во время интервью историю попавших в окружение украинских военных. Они, отметил российский лидер, отказались сложить оружие с криками "русские не сдаются". Еще одним важным акцентом в речи российского лидера стала борьба с любыми проявлениями нацизма."Он дал понять, что Украину необходимо очистить от нацистской идеологии и что эта страна не должна быть инструментом коварных игр Запада", — отмечается в материале.Путин, пишет dikGazete, не случайно начал свое выступление с исторической справки. Он передал американскому журналисту папку с важными архивными документами, связанными с Украиной."Поведанные им исторические факты очень важны, ведь большинство людей в мире, которые любят обвинять Россию, не знают этих данных", — заключает газета.Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube - более 10,4 миллиона.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
"Он был потрясен". Путин послал важный сигнал Западу, пишут СМИ
dikGazete: Путин послал сигнал Западу о братских народах России и Украины
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
стало важным сигналом для Запада, пишет турецкая газета
dikGazete.
"Российский лидер подчеркнул, что многие украинцы по-прежнему чувствуют себя русскими и то, что происходит сейчас, в известной степени является элементом гражданской войны. Американский журналист был потрясен тем, что рассказал президент России", — говорится в материале.
Запад лихорадочно пытается заделать брешь в информационной блокаде России
В статье процитировали Путина, рассказавшего во время интервью историю попавших в окружение украинских военных. Они, отметил российский лидер, отказались сложить оружие с криками "русские не сдаются".
Еще одним важным акцентом в речи российского лидера стала борьба с любыми проявлениями нацизма.
«
"Он дал понять, что Украину необходимо очистить от нацистской идеологии и что эта страна не должна быть инструментом коварных игр Запада", — отмечается в материале.
Путин, пишет dikGazete, не случайно начал свое выступление с исторической справки. Он передал американскому журналисту папку с важными архивными документами, связанными с Украиной.
"Поведанные им исторические факты очень важны, ведь большинство людей в мире, которые любят обвинять Россию, не знают этих данных", — заключает газета.
Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube - более 10,4 миллиона.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >> В интервью Карлсону Путин последовал совету Штирлица