https://ria.ru/20240212/signal-1926905937.html

"Он был потрясен". Путин послал важный сигнал Западу, пишут СМИ

"Он был потрясен". Путин послал важный сигнал Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024

"Он был потрясен". Путин послал важный сигнал Западу, пишут СМИ

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало важным сигналом для Запада, пишет турецкая газета dikGazete. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:15

2024-02-12T17:15

2024-02-12T17:43

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такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало важным сигналом для Запада, пишет турецкая газета dikGazete."Российский лидер подчеркнул, что многие украинцы по-прежнему чувствуют себя русскими и то, что происходит сейчас, в известной степени является элементом гражданской войны. Американский журналист был потрясен тем, что рассказал президент России", — говорится в материале.В статье процитировали Путина, рассказавшего во время интервью историю попавших в окружение украинских военных. Они, отметил российский лидер, отказались сложить оружие с криками "русские не сдаются". Еще одним важным акцентом в речи российского лидера стала борьба с любыми проявлениями нацизма."Он дал понять, что Украину необходимо очистить от нацистской идеологии и что эта страна не должна быть инструментом коварных игр Запада", — отмечается в материале.Путин, пишет dikGazete, не случайно начал свое выступление с исторической справки. Он передал американскому журналисту папку с важными архивными документами, связанными с Украиной."Поведанные им исторические факты очень важны, ведь большинство людей в мире, которые любят обвинять Россию, не знают этих данных", — заключает газета.Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube - более 10,4 миллиона.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html

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