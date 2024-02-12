Швейцария изучит меры ЕС по ограничению передвижений российских дипломатов
Эльчингер: Швейцария изучит меры ЕС по ограничению передвижений дипломатов РФ
© Фото : Посольство Российской Федерации в Швейцарской КонфедерацииПосольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации
Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 фев - РИА Новости. Швейцария своевременно изучит возможные меры ЕС по ограничению передвижений российских дипломатов в Шенгенской зоне в рамках 13-го пакета санкций, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что 13-й пакет санкций ЕС в отношении России будет по большей части "символическим". Там добавили со ссылкой на источники, что ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы. В интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что введение ограничения на передвижение российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, будет дискриминационной мерой - на нее последует ответ.
"Швейцария рассмотрит меры, принятые ЕС, в надлежащее время", - ответил Эльчингер на вопрос о том, какова позиция Швейцарии, страны-члена Шенгенской зоны, по этому поводу.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии , - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.