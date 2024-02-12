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Швейцария изучит меры ЕС по ограничению передвижений российских дипломатов - РИА Новости, 12.02.2024
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19:56 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/shveytsariya-1926946823.html
Швейцария изучит меры ЕС по ограничению передвижений российских дипломатов
Швейцария изучит меры ЕС по ограничению передвижений российских дипломатов - РИА Новости, 12.02.2024
Швейцария изучит меры ЕС по ограничению передвижений российских дипломатов
Швейцария своевременно изучит возможные меры ЕС по ограничению передвижений российских дипломатов в Шенгенской зоне в рамках 13-го пакета санкций, заявил РИА... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:56
2024-02-12T19:56
в мире
швейцария
дмитрий полянский
евросоюз
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 12 фев - РИА Новости. Швейцария своевременно изучит возможные меры ЕС по ограничению передвижений российских дипломатов в Шенгенской зоне в рамках 13-го пакета санкций, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. Газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что 13-й пакет санкций ЕС в отношении России будет по большей части "символическим". Там добавили со ссылкой на источники, что ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы. В интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что введение ограничения на передвижение российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, будет дискриминационной мерой - на нее последует ответ. "Швейцария рассмотрит меры, принятые ЕС, в надлежащее время", - ответил Эльчингер на вопрос о том, какова позиция Швейцарии, страны-члена Шенгенской зоны, по этому поводу. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии , - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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в мире, швейцария, дмитрий полянский, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Швейцария, Дмитрий Полянский, Евросоюз, Санкции в отношении России
Швейцария изучит меры ЕС по ограничению передвижений российских дипломатов

Эльчингер: Швейцария изучит меры ЕС по ограничению передвижений дипломатов РФ

© Фото : Посольство Российской Федерации в Швейцарской КонфедерацииПосольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации
Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации
Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 фев - РИА Новости. Швейцария своевременно изучит возможные меры ЕС по ограничению передвижений российских дипломатов в Шенгенской зоне в рамках 13-го пакета санкций, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что 13-й пакет санкций ЕС в отношении России будет по большей части "символическим". Там добавили со ссылкой на источники, что ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы. В интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что введение ограничения на передвижение российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, будет дискриминационной мерой - на нее последует ответ.
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"Швейцария рассмотрит меры, принятые ЕС, в надлежащее время", - ответил Эльчингер на вопрос о том, какова позиция Швейцарии, страны-члена Шенгенской зоны, по этому поводу.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии , - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
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