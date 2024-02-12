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Суд оштрафовал журналиста Ганапольского* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 12.02.2024
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16:07 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/shtraf-1926885982.html
Суд оштрафовал журналиста Ганапольского* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал журналиста Ганапольского* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 12.02.2024
Суд оштрафовал журналиста Ганапольского* за отсутствие плашки иноагента
Пресненский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Матвея Ганапольского* из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в публикациях в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:07
2024-02-12T16:07
происшествия
москва
матвей ганапольский
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Матвея Ганапольского* из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в публикациях в интернете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Ганапольского* Матвея Юрьевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - огласила решение судья. Как стало известно из материалов, поводом для составления протокола стала публикация в Telegram-канале "Ганапольская правда" без указания маркировки иностранного агента. Представитель журналиста Валерия Аршинова сообщила суду, что данный канал не принадлежит ее клиенту. "Группа была создана фанатами Ганапольского*, где публиковали без его ведома", - сказала юрист, добавив, что этот Telegram-канал уже удален. Вину, по ее словам, Ганапольский* не признал. В сентябре 2023 года Ганапольского* уже штрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание статуса иностранного агента в публикациях. В ноябре ему назначили штраф в размере 40 тысяч за непредоставление отчетности иноагента в уполномоченный орган. Минюст включил Ганапольского* в реестр физлиц-иноагентов в апреле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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происшествия, москва, матвей ганапольский
Происшествия, Москва, Матвей Ганапольский
Суд оштрафовал журналиста Ганапольского* за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал на 50 тыс руб Ганапольского за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Матвея Ганапольского* из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в публикациях в интернете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Ганапольского* Матвея Юрьевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - огласила решение судья.
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Как стало известно из материалов, поводом для составления протокола стала публикация в Telegram-канале "Ганапольская правда" без указания маркировки иностранного агента.
Представитель журналиста Валерия Аршинова сообщила суду, что данный канал не принадлежит ее клиенту. "Группа была создана фанатами Ганапольского*, где публиковали без его ведома", - сказала юрист, добавив, что этот Telegram-канал уже удален.
Вину, по ее словам, Ганапольский* не признал.
В сентябре 2023 года Ганапольского* уже штрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание статуса иностранного агента в публикациях. В ноябре ему назначили штраф в размере 40 тысяч за непредоставление отчетности иноагента в уполномоченный орган.
Минюст включил Ганапольского* в реестр физлиц-иноагентов в апреле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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