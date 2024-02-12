https://ria.ru/20240212/shtraf-1926885982.html

Суд оштрафовал журналиста Ганапольского* за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал журналиста Ганапольского* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 12.02.2024

Суд оштрафовал журналиста Ганапольского* за отсутствие плашки иноагента

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Матвея Ганапольского* из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в публикациях в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:07

2024-02-12T16:07

2024-02-12T16:07

происшествия

москва

матвей ганапольский

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Матвея Ганапольского* из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в публикациях в интернете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Ганапольского* Матвея Юрьевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - огласила решение судья. Как стало известно из материалов, поводом для составления протокола стала публикация в Telegram-канале "Ганапольская правда" без указания маркировки иностранного агента. Представитель журналиста Валерия Аршинова сообщила суду, что данный канал не принадлежит ее клиенту. "Группа была создана фанатами Ганапольского*, где публиковали без его ведома", - сказала юрист, добавив, что этот Telegram-канал уже удален. Вину, по ее словам, Ганапольский* не признал. В сентябре 2023 года Ганапольского* уже штрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание статуса иностранного агента в публикациях. В ноябре ему назначили штраф в размере 40 тысяч за непредоставление отчетности иноагента в уполномоченный орган. Минюст включил Ганапольского* в реестр физлиц-иноагентов в апреле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240210/dokhody-1926545201.html

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москва

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происшествия, москва, матвей ганапольский