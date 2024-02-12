https://ria.ru/20240212/shkola-1926890853.html

Экс-педагог рассказала о грубом обращении с детьми в школе в Новоуральске

Экс-педагог рассказала о грубом обращении с детьми в школе в Новоуральске - РИА Новости, 12.02.2024

Экс-педагог рассказала о грубом обращении с детьми в школе в Новоуральске

Случаи рукоприкладства в коррекционной школе №1 Новоуральска, где неделю назад педагог ударил ученицу, были и ранее, утверждает в разговоре с РИА Новости бывшая РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:22

2024-02-12T16:22

2024-02-12T16:22

новоуральск

происшествия

образование - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Случаи рукоприкладства в коррекционной школе №1 Новоуральска, где неделю назад педагог ударил ученицу, были и ранее, утверждает в разговоре с РИА Новости бывшая преподавательница данного учебного заведения Елена Галкина. По словам Галкиной, она проработала в Новоуральской школе №1 в 2017 году три месяца, с января по март, после чего ее, согласному собственному утверждению, "выжили". "За это время в моем присутствии произошло три подобных эпизода. Все происходило неожиданно и быстро, что я бы не успела снять на телефон, либо его не было под рукой. Первый случай был в кабинете завуча по воспитательной работе. Она и несколько педагогов завели мальчика в угол и унизительно с ним разговаривали. Прошло семь лет, сути разговора не помню, но меня это потрясло", – сказала собеседница агентства. Она отметила, что другой раз на ее глазах один из педагогов толкнул и ударил ребенка по голове ладонью. "Я работала воспитателем в группе продленного дня с детьми с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. При мне в классе два педагога унизительно наорали на моего мальчика из группы десяти лет..., потому что он все делал медленно, а надо было собираться на прогулку. После последнего инцидента с ребенком я проработала там примерно неделю, так как меня выжили, создав невыносимые психологические условия", – добавила Галкина. Администрация школы №1 на просьбу РИА Новости прояснить ситуацию, были ли прежде подобные случаи, не дала ответа. Ранее сообщалось, что 5 февраля в школе №1 Новоуральска, в которой обучаются также дети с ограниченными возможностями здоровья, учитель во время урока ударил девочку по плечу. По данным администрации учебного заведения, мужчину уволили "на следующий день из-за неприемлемых действий". Свердловские следователи против ударившего школьницу педагога завели уголовное дело о побоях, свою проверку начала и прокуратура. Также правоохранители проверяют информацию о том, что в данной школе могли происходить аналогичные случаи в отношении других детей.

https://ria.ru/20240202/barnaul-1925106616.html

https://ria.ru/20240118/shkolnik-1922142006.html

новоуральск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новоуральск, происшествия, образование - общество