https://ria.ru/20240212/shkola-1926890853.html
Экс-педагог рассказала о грубом обращении с детьми в школе в Новоуральске
Экс-педагог рассказала о грубом обращении с детьми в школе в Новоуральске - РИА Новости, 12.02.2024
Экс-педагог рассказала о грубом обращении с детьми в школе в Новоуральске
Случаи рукоприкладства в коррекционной школе №1 Новоуральска, где неделю назад педагог ударил ученицу, были и ранее, утверждает в разговоре с РИА Новости бывшая РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:22
2024-02-12T16:22
2024-02-12T16:22
новоуральск
происшествия
образование - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Случаи рукоприкладства в коррекционной школе №1 Новоуральска, где неделю назад педагог ударил ученицу, были и ранее, утверждает в разговоре с РИА Новости бывшая преподавательница данного учебного заведения Елена Галкина. По словам Галкиной, она проработала в Новоуральской школе №1 в 2017 году три месяца, с января по март, после чего ее, согласному собственному утверждению, "выжили". "За это время в моем присутствии произошло три подобных эпизода. Все происходило неожиданно и быстро, что я бы не успела снять на телефон, либо его не было под рукой. Первый случай был в кабинете завуча по воспитательной работе. Она и несколько педагогов завели мальчика в угол и унизительно с ним разговаривали. Прошло семь лет, сути разговора не помню, но меня это потрясло", – сказала собеседница агентства. Она отметила, что другой раз на ее глазах один из педагогов толкнул и ударил ребенка по голове ладонью. "Я работала воспитателем в группе продленного дня с детьми с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. При мне в классе два педагога унизительно наорали на моего мальчика из группы десяти лет..., потому что он все делал медленно, а надо было собираться на прогулку. После последнего инцидента с ребенком я проработала там примерно неделю, так как меня выжили, создав невыносимые психологические условия", – добавила Галкина. Администрация школы №1 на просьбу РИА Новости прояснить ситуацию, были ли прежде подобные случаи, не дала ответа. Ранее сообщалось, что 5 февраля в школе №1 Новоуральска, в которой обучаются также дети с ограниченными возможностями здоровья, учитель во время урока ударил девочку по плечу. По данным администрации учебного заведения, мужчину уволили "на следующий день из-за неприемлемых действий". Свердловские следователи против ударившего школьницу педагога завели уголовное дело о побоях, свою проверку начала и прокуратура. Также правоохранители проверяют информацию о том, что в данной школе могли происходить аналогичные случаи в отношении других детей.
https://ria.ru/20240202/barnaul-1925106616.html
https://ria.ru/20240118/shkolnik-1922142006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новоуральск, происшествия, образование - общество
Новоуральск, Происшествия, Образование - Общество
Экс-педагог рассказала о грубом обращении с детьми в школе в Новоуральске
Экс-педагог вспомнила 3 случая грубого обращения с детьми в новоуральской школе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Случаи рукоприкладства в коррекционной школе №1 Новоуральска, где неделю назад педагог ударил ученицу, были и ранее, утверждает в разговоре с РИА Новости бывшая преподавательница данного учебного заведения Елена Галкина.
По словам Галкиной, она проработала в Новоуральской школе №1 в 2017 году три месяца, с января по март, после чего ее, согласному собственному утверждению, "выжили".
«
"За это время в моем присутствии произошло три подобных эпизода. Все происходило неожиданно и быстро, что я бы не успела снять на телефон, либо его не было под рукой. Первый случай был в кабинете завуча по воспитательной работе. Она и несколько педагогов завели мальчика в угол и унизительно с ним разговаривали. Прошло семь лет, сути разговора не помню, но меня это потрясло", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что другой раз на ее глазах один из педагогов толкнул и ударил ребенка по голове ладонью.
"Я работала воспитателем в группе продленного дня с детьми с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. При мне в классе два педагога унизительно наорали на моего мальчика из группы десяти лет..., потому что он все делал медленно, а надо было собираться на прогулку. После последнего инцидента с ребенком я проработала там примерно неделю, так как меня выжили, создав невыносимые психологические условия", – добавила Галкина.
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Администрация школы №1 на просьбу РИА Новости прояснить ситуацию, были ли прежде подобные случаи, не дала ответа.
Ранее сообщалось, что 5 февраля в школе №1 Новоуральска, в которой обучаются также дети с ограниченными возможностями здоровья, учитель во время урока ударил девочку по плечу. По данным администрации учебного заведения, мужчину уволили
"на следующий день из-за неприемлемых действий".
Свердловские следователи против ударившего школьницу педагога завели уголовное дело о побоях, свою проверку начала и прокуратура. Также правоохранители проверяют информацию о том, что в данной школе могли происходить аналогичные случаи в отношении других детей.
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