https://ria.ru/20240212/novouralsk-1926821942.html

В Новоуральске уволили педагога, ударившего ученицу

В Новоуральске уволили педагога, ударившего ученицу - РИА Новости, 12.02.2024

В Новоуральске уволили педагога, ударившего ученицу

Педагога, ударившего ученицу в школе №1 Новоуральска, уволили после служебной проверки, сообщили РИА Новости в администрации учебного заведения. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:24

2024-02-12T12:24

2024-02-12T12:24

происшествия

новоуральск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Педагога, ударившего ученицу в школе №1 Новоуральска, уволили после служебной проверки, сообщили РИА Новости в администрации учебного заведения. "На следующий день после инцидента на уроке была проведена служебная проверка. По ее результатам директор уволил данного педагога из-за его неприемлемых действий в отношении ученицы", – сказала собеседница агентства. Ранее прокуратура со ссылкой на СМИ информировала, что 5 февраля в школе №1 Новоуральска, в которой обучаются также дети с ограниченными возможностями здоровья, учитель во время урока ударил девочку по плечу. Видео инцидента опубликовало сообщество "Подслушано Новоуральск" в соцсети "ВКонтакте", под записью другие родители писали, что и на их детей поднимали руку и ругались матом в этой школе. Прокуратура Новоуральска организовала проверку, в ходе которой даст правовую оценку соблюдению в данном учебном учреждении законодательства об образовании, а также требований об охране жизни и здоровья детей.

https://ria.ru/20231108/shkola-1908144127.html

новоуральск

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происшествия, новоуральск