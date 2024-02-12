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Житель Калининграда рассказывал СБУ о ситуации в России и Белоруссии
Житель Калининграда рассказывал СБУ о ситуации в России и Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2024
Житель Калининграда рассказывал СБУ о ситуации в России и Белоруссии
В Калининградской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:42
2024-02-12T13:42
2024-02-12T15:17
специальная военная операция на украине
происшествия
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калининградская область
калининград
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украина
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КАЛИНИНГРАД, 12 фев — РИА Новости. В Калининградской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. "Установлено, что подозреваемый, действуя из личной заинтересованности, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с сотрудником службы безопасности Украины, в ходе которых во исполнение преступного умысла передавал сведения о социально-политической и экономической обстановке в Российской Федерации и Республике Беларусь", — говорится в релизе. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
https://ria.ru/20240206/zaderzhanie-1925578948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Житель Калининграда рассказывал СБУ о ситуации в России и Белоруссии
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