https://ria.ru/20240212/sbu-1926839337.html

Житель Калининграда рассказывал СБУ о ситуации в России и Белоруссии

Житель Калининграда рассказывал СБУ о ситуации в России и Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2024

Житель Калининграда рассказывал СБУ о ситуации в России и Белоруссии

В Калининградской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:42

2024-02-12T13:42

2024-02-12T15:17

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происшествия

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калининградская область

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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КАЛИНИНГРАД, 12 фев — РИА Новости. В Калининградской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. "Установлено, что подозреваемый, действуя из личной заинтересованности, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с сотрудником службы безопасности Украины, в ходе которых во исполнение преступного умысла передавал сведения о социально-политической и экономической обстановке в Российской Федерации и Республике Беларусь", — говорится в релизе. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

https://ria.ru/20240206/zaderzhanie-1925578948.html

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Кирилл Волков

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