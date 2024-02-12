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Житель Калининграда рассказывал СБУ о ситуации в России и Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 12.02.2024 (обновлено: 15:17 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/sbu-1926839337.html
Житель Калининграда рассказывал СБУ о ситуации в России и Белоруссии
Житель Калининграда рассказывал СБУ о ситуации в России и Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2024
Житель Калининграда рассказывал СБУ о ситуации в России и Белоруссии
В Калининградской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:42
2024-02-12T15:17
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
калининградская область
калининград
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
служба безопасности украины
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КАЛИНИНГРАД, 12 фев — РИА Новости. В Калининградской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. "Установлено, что подозреваемый, действуя из личной заинтересованности, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с сотрудником службы безопасности Украины, в ходе которых во исполнение преступного умысла передавал сведения о социально-политической и экономической обстановке в Российской Федерации и Республике Беларусь", — говорится в релизе. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
https://ria.ru/20240206/zaderzhanie-1925578948.html
россия
калининградская область
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Калининградская область, Калининград, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель Калининграда рассказывал СБУ о ситуации в России и Белоруссии

ФСБ завела дело против калининградца за передачу СБУ данных о ситуации в России

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 12 фев — РИА Новости. В Калининградской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Установлено, что подозреваемый, действуя из личной заинтересованности, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с сотрудником службы безопасности Украины, в ходе которых во исполнение преступного умысла передавал сведения о социально-политической и экономической обстановке в Российской Федерации и Республике Беларусь", — говорится в релизе.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".
Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Задержание жителя Камчатки, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКалининградская областьКалининградФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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