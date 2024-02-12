https://ria.ru/20240212/sanktsii-1926816599.html

ЕС начнет согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций 14 февраля

ЕС начнет согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций 14 февраля - РИА Новости, 12.02.2024

ЕС начнет согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций 14 февраля

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 14 февраля начнут согласование 13-го по счету пакета антироссийских санкций, следует из... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:00

2024-02-12T12:00

2024-02-12T12:00

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 14 февраля начнут согласование 13-го по счету пакета антироссийских санкций, следует из повестки предстоящего заседания. Ранее о разработке новых мер говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, санкции затронут ряд физлиц и организаций. Заседание постпредов в среду начнется в 10 утра по местному времени (12.00 мск). Обсуждаться будут как экономические, так и персональные меры. "Решение и постановление Совета по ограничительным мерам в отношении действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине. Решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обмен мнениями", - указывается в документе. Это только начальный этап обсуждения постпредами ЕС новых санкций. Их предполагается согласовать и ввести в действие к 24 февраля. Брюссель ввел уже 12 пакетов санкций против России. Персональные ограничения ЕС затрагивают почти две тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240211/otvet-1926670368.html

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире