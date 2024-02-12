Рейтинг@Mail.ru
ЕС начнет согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций 14 февраля - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/sanktsii-1926816599.html
ЕС начнет согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций 14 февраля
ЕС начнет согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций 14 февраля - РИА Новости, 12.02.2024
ЕС начнет согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций 14 февраля
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 14 февраля начнут согласование 13-го по счету пакета антироссийских санкций, следует из... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:00
2024-02-12T12:00
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 14 февраля начнут согласование 13-го по счету пакета антироссийских санкций, следует из повестки предстоящего заседания. Ранее о разработке новых мер говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, санкции затронут ряд физлиц и организаций. Заседание постпредов в среду начнется в 10 утра по местному времени (12.00 мск). Обсуждаться будут как экономические, так и персональные меры. "Решение и постановление Совета по ограничительным мерам в отношении действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине. Решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обмен мнениями", - указывается в документе. Это только начальный этап обсуждения постпредами ЕС новых санкций. Их предполагается согласовать и ввести в действие к 24 февраля. Брюссель ввел уже 12 пакетов санкций против России. Персональные ограничения ЕС затрагивают почти две тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240211/otvet-1926670368.html
https://ria.ru/20240205/vengriya-1925529497.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС начнет согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций 14 февраля

Постпреды ЕС начнут согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций 14 февраля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 14 февраля начнут согласование 13-го по счету пакета антироссийских санкций, следует из повестки предстоящего заседания.
Ранее о разработке новых мер говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, санкции затронут ряд физлиц и организаций.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
МИД рассказал о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов
Вчера, 11:06
Заседание постпредов в среду начнется в 10 утра по местному времени (12.00 мск). Обсуждаться будут как экономические, так и персональные меры.
«
"Решение и постановление Совета по ограничительным мерам в отношении действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине. Решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обмен мнениями", - указывается в документе.
Это только начальный этап обсуждения постпредами ЕС новых санкций. Их предполагается согласовать и ввести в действие к 24 февраля.
Брюссель ввел уже 12 пакетов санкций против России. Персональные ограничения ЕС затрагивают почти две тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Венгрии заявили, что не видят смысла в расширении санкций против России
5 февраля, 17:39
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала