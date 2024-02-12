ЕС начнет согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций 14 февраля
Постпреды ЕС начнут согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций 14 февраля
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 14 февраля начнут согласование 13-го по счету пакета антироссийских санкций, следует из повестки предстоящего заседания.
Ранее о разработке новых мер говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, санкции затронут ряд физлиц и организаций.
Заседание постпредов в среду начнется в 10 утра по местному времени (12.00 мск). Обсуждаться будут как экономические, так и персональные меры.
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"Решение и постановление Совета по ограничительным мерам в отношении действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине. Решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обмен мнениями", - указывается в документе.
Это только начальный этап обсуждения постпредами ЕС новых санкций. Их предполагается согласовать и ввести в действие к 24 февраля.
Брюссель ввел уже 12 пакетов санкций против России. Персональные ограничения ЕС затрагивают почти две тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.