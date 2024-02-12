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Дипломат рассказал, как отказ от энергоресурсов из России отразился на ЕС - РИА Новости, 12.02.2024
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09:48 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/sanktsii-1926783524.html
Дипломат рассказал, как отказ от энергоресурсов из России отразился на ЕС
Дипломат рассказал, как отказ от энергоресурсов из России отразился на ЕС - РИА Новости, 12.02.2024
Дипломат рассказал, как отказ от энергоресурсов из России отразился на ЕС
Отказ стран ЕС от российских энергоресурсов наиболее негативно отразился на европейском промышленном секторе, который растерял всю мировую... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:48
2024-02-12T09:48
экономика
россия
кирилл логвинов
евросоюз
санкции
реакция на санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Отказ стран ЕС от российских энергоресурсов наиболее негативно отразился на европейском промышленном секторе, который растерял всю мировую конкурентоспособность, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюза Кирилл Логвинов. "В наиболее сложном положении оказался есовский промышленный сектор, в особенности энергоемкие отрасли (за период с ноября 2022 г. по ноябрь 2023 г. общий объем промпроизводства в ЕС снизился на 5,8%). Повышение производственных затрат из-за удорожания энергии серьезно подорвало глобальную конкурентоспособность европейской промышленности, спровоцировав снижение спроса на выпускаемую продукцию, перенос производств в США и закрытие отдельных предприятий", - пояснил собеседник агентства. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, россия, кирилл логвинов, евросоюз, санкции, реакция на санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Кирилл Логвинов, Евросоюз, Санкции, Реакция на санкции, Санкции в отношении России
Дипломат рассказал, как отказ от энергоресурсов из России отразился на ЕС

Логвинов: отказ от ресурсов из РФ серьезнее всего отразился на промышленности ЕС

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Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Отказ стран ЕС от российских энергоресурсов наиболее негативно отразился на европейском промышленном секторе, который растерял всю мировую конкурентоспособность, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюза Кирилл Логвинов.
«
"В наиболее сложном положении оказался есовский промышленный сектор, в особенности энергоемкие отрасли (за период с ноября 2022 г. по ноябрь 2023 г. общий объем промпроизводства в ЕС снизился на 5,8%). Повышение производственных затрат из-за удорожания энергии серьезно подорвало глобальную конкурентоспособность европейской промышленности, спровоцировав снижение спроса на выпускаемую продукцию, перенос производств в США и закрытие отдельных предприятий", - пояснил собеседник агентства.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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