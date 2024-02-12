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Полянский отреагировал на возможное ограничение передвижений дипломатов - РИА Новости, 12.02.2024
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08:16 12.02.2024 (обновлено: 10:28 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/sanktsii-1926775352.html
Полянский отреагировал на возможное ограничение передвижений дипломатов
Полянский отреагировал на возможное ограничение передвижений дипломатов - РИА Новости, 12.02.2024
Полянский отреагировал на возможное ограничение передвижений дипломатов
Введение ограничения на передвижение российских дипломатов странами, где они аккредитованы, будет дискриминационной мерой, которая не останется без ответа,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:16
2024-02-12T10:28
россия
дмитрий полянский
оон
санкции в отношении россии
евросоюз
обсе
в мире
санкции
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ООН, 12 фев — РИА Новости, Алан Булкаты. Введение ограничения на передвижение российских дипломатов странами, где они аккредитованы, будет дискриминационной мерой, которая не останется без ответа, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что подобную меру предлагается включить в 13-й санкционный пакет ЕС. "Это, конечно же, дискриминационная мера, которая касается свободы передвижения, она противоречит принципам Шенгенской зоны. Кроме того, понятно, что в случае ее реализации последует ответ с нашей стороны", — сказал Полянский. По его мнению, в некоторых случаях ограничения будут не критичны — например, там, где есть двусторонние посольства, но в целом осложнят работу дипломатов."Есть, скажем, постпредство при ОБСЕ, сотрудникам которого, как и их европейским коллегам, часто приходится ездить по каким-то другим европейским точкам по делам ОБСЕ. Как в этом случае это будет выглядеть? Нужно ли им будет каждый раз запрашивать визу, чтобы это сделать, и сталкиваться при этом с проблемами, или же все-таки для таких случаев будут сделаны исключения?" — задался вопросом собеседник агентства. Он отметил, что Евросоюзу уже стало очень сложно изобретать новые санкции, поэтому и появляются подобные нелепые идеи, чтобы отыграться на дипломатах. В США, добавил Полянский, он сам, как и его коллеги по постпредству при ООН, привязан к 25-мильной зоне и не может выезжать за ее пределы. "Зона в 25 миль намного меньше большинства европейских государств. Поэтому, несмотря на имеющиеся обязательства по соглашению о пребывании центральных органов ООН, мы здесь давно уже в полной мере ощутили ограничения свободы передвижения. Но ни на меня, ни на моих коллег это не действует, и мы продолжаем добросовестно выполнять свою работу", — заключил зампостпреда. ЕС сейчас готовит очередной, 13-й пакет санкций против России. Ввести его в действие планируется 24 февраля. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, новые ограничения коснутся многих физических лиц и организаций, в том числе иностранных компаний, которые участвуют в обходе санкций.
https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926768055.html
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россия, дмитрий полянский, оон, санкции в отношении россии, евросоюз, обсе, в мире, санкции, реакция на санкции
Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Санкции в отношении России, Евросоюз, ОБСЕ, В мире, Санкции, Реакция на санкции
Полянский отреагировал на возможное ограничение передвижений дипломатов

Полянский назвал ограничение передвижений дипломатов РФ в ЕС дискриминацией

© AP Photo / John MinchilloЗампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / John Minchillo
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 12 фев — РИА Новости, Алан Булкаты. Введение ограничения на передвижение российских дипломатов странами, где они аккредитованы, будет дискриминационной мерой, которая не останется без ответа, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что подобную меру предлагается включить в 13-й санкционный пакет ЕС.
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"Это, конечно же, дискриминационная мера, которая касается свободы передвижения, она противоречит принципам Шенгенской зоны. Кроме того, понятно, что в случае ее реализации последует ответ с нашей стороны", — сказал Полянский.
По его мнению, в некоторых случаях ограничения будут не критичны — например, там, где есть двусторонние посольства, но в целом осложнят работу дипломатов.
"Есть, скажем, постпредство при ОБСЕ, сотрудникам которого, как и их европейским коллегам, часто приходится ездить по каким-то другим европейским точкам по делам ОБСЕ. Как в этом случае это будет выглядеть? Нужно ли им будет каждый раз запрашивать визу, чтобы это сделать, и сталкиваться при этом с проблемами, или же все-таки для таких случаев будут сделаны исключения?" — задался вопросом собеседник агентства.
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Он отметил, что Евросоюзу уже стало очень сложно изобретать новые санкции, поэтому и появляются подобные нелепые идеи, чтобы отыграться на дипломатах.
В США, добавил Полянский, он сам, как и его коллеги по постпредству при ООН, привязан к 25-мильной зоне и не может выезжать за ее пределы.
"Зона в 25 миль намного меньше большинства европейских государств. Поэтому, несмотря на имеющиеся обязательства по соглашению о пребывании центральных органов ООН, мы здесь давно уже в полной мере ощутили ограничения свободы передвижения. Но ни на меня, ни на моих коллег это не действует, и мы продолжаем добросовестно выполнять свою работу", — заключил зампостпреда.
ЕС сейчас готовит очередной, 13-й пакет санкций против России. Ввести его в действие планируется 24 февраля. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, новые ограничения коснутся многих физических лиц и организаций, в том числе иностранных компаний, которые участвуют в обходе санкций.
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