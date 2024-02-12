https://ria.ru/20240212/rubl-1926945911.html

Курс доллара увеличился на 41 копейку

Курс доллара увеличился на 41 копейку - РИА Новости, 12.02.2024

Курс доллара увеличился на 41 копейку

Рубль по итогам торгов понедельника снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 91,31 рубля и 12,6 рубля соответственно, следует... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T19:50

2024-02-12T19:50

2024-02-12T20:06

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 91,31 рубля и 12,6 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 41 копейку, до 91,31 рубля, юаня - на 3 копейки, до 12,60 рубля, евро – на 30 копеек, до 98,32 рубля.

https://ria.ru/20240129/soobschenie-1924247765.html

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2024

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экономика, московская биржа