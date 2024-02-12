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"Ростех" просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве - РИА Новости, 12.02.2024
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14:11 12.02.2024 (обновлено: 14:16 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/rostekh-1926847468.html
"Ростех" просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве
"Ростех" просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве - РИА Новости, 12.02.2024
"Ростех" просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве
"Ростех" просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве у Сергея Чемезова, учесть принесенные ими извинения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:11
2024-02-12T14:16
происшествия
ростех
москва
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Ростех" просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве у Сергея Чемезова, учесть принесенные ими извинения, сообщил РИА Новости представитель главы госкорпорации.Хамовнический суд Москвы назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову за вымогательство 11 миллионов рублей у Чемезова. Администраторы телеграм-канала "Тушите свет" - по версии следствия, инструмента вымогательства - Ариан Романовский и Тимур Бигаев получили по 7 лет."Мы просили суд о смягчении приговора. Просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе принесенные подсудимыми извинения, которые были Сергеем Викторовичем приняты. Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений", - сказал представитель главы "Ростеха".Фигуранты своей вины не признали, решение суда будет обжаловано в апелляционном порядке, сообщила после оглашения приговора сторона защиты. Собчак назвала приговор несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для смягчения наказания.
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происшествия, ростех, москва, сергей чемезов
Происшествия, Ростех, Москва, Сергей Чемезов
"Ростех" просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве

"Ростех" просил суд учесть извинения фигурантов дела о вымогательстве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев во время оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы
Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев во время оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев во время оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Ростех" просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве у Сергея Чемезова, учесть принесенные ими извинения, сообщил РИА Новости представитель главы госкорпорации.
Хамовнический суд Москвы назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову за вымогательство 11 миллионов рублей у Чемезова. Администраторы телеграм-канала "Тушите свет" - по версии следствия, инструмента вымогательства - Ариан Романовский и Тимур Бигаев получили по 7 лет.
"Мы просили суд о смягчении приговора. Просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе принесенные подсудимыми извинения, которые были Сергеем Викторовичем приняты. Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений", - сказал представитель главы "Ростеха".
Фигуранты своей вины не признали, решение суда будет обжаловано в апелляционном порядке, сообщила после оглашения приговора сторона защиты. Собчак назвала приговор несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для смягчения наказания.
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ПроисшествияРостехМоскваСергей Чемезов
 
 
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