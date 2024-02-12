https://ria.ru/20240212/rosaviatsiya-1926821024.html

Песков переадресовал вопросы об обысках в Росавиации в следственные органы

Песков переадресовал вопросы об обысках в Росавиации в следственные органы - РИА Новости, 12.02.2024

Песков переадресовал вопросы об обысках в Росавиации в следственные органы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в следственные органы вопросы об обысках в Росавиации, добавив, что в Кремле не имеют права... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:21

2024-02-12T12:21

2024-02-12T12:23

дмитрий песков

происшествия

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в следственные органы вопросы об обысках в Росавиации, добавив, что в Кремле не имеют права комментировать проводимые следственные действия.Ранее газета "Известия" сообщила, что ФСБ провела обыски в центральном здании Росавиации в Москве из-за заведенных дел о халатности и превышении должностных полномочий."Нет, эти вопросы нужно адресовать в следственные органы, в данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240119/rosaviatsiya-1922350046.html

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дмитрий песков, происшествия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)