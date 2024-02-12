https://ria.ru/20240212/rosaviatsiya-1926821024.html
Песков переадресовал вопросы об обысках в Росавиации в следственные органы
Песков переадресовал вопросы об обысках в Росавиации в следственные органы - РИА Новости, 12.02.2024
Песков переадресовал вопросы об обысках в Росавиации в следственные органы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в следственные органы вопросы об обысках в Росавиации, добавив, что в Кремле не имеют права... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:21
2024-02-12T12:21
2024-02-12T12:23
дмитрий песков
происшествия
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в следственные органы вопросы об обысках в Росавиации, добавив, что в Кремле не имеют права комментировать проводимые следственные действия.Ранее газета "Известия" сообщила, что ФСБ провела обыски в центральном здании Росавиации в Москве из-за заведенных дел о халатности и превышении должностных полномочий."Нет, эти вопросы нужно адресовать в следственные органы, в данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240119/rosaviatsiya-1922350046.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, происшествия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Дмитрий Песков, Происшествия, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Песков переадресовал вопросы об обысках в Росавиации в следственные органы
Песков переадресовал вопросы об обысках ФСБ в Росавиации в следственные органы