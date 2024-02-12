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Названы регионы — лидеры по качеству жизни - РИА Новости, 12.02.2024
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00:33 12.02.2024 (обновлено: 01:08 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/reyting-1926754548.html
Названы регионы — лидеры по качеству жизни
Названы регионы — лидеры по качеству жизни - РИА Новости, 12.02.2024
Названы регионы — лидеры по качеству жизни
Лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни в российских регионах, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T00:33
2024-02-12T01:08
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни в российских регионах, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Эксперты РИА Новости подготовили очередной - двенадцатый по счету - рейтинг регионов по качеству жизни - 2023. Он строился на основе комплексного учета 66 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов. Лидеры не меняются Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по итогам 2023 года по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у Москвы и Санкт-Петербурга превышает 80 (возможный диапазон от 1 до 100), а у Московской области вплотную приблизился к данному уровню. Как отмечают составители рейтинга, эта тройка регионов возглавляет список уже в течение многих лет и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл уже ниже 75. В первую десятку также входят Краснодарский край, Республика Татарстан, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ростовская и Самарская области. По сравнению с предыдущим годом состав первой десятки практически не изменился. В нее вошла Ростовская область, которая поднялась с 15-го места в рейтинге-2022 до девятого в рейтинге-2023, а покинула первую десятку Белгородская область, которая опустилась с шестого на 11-е место. Как отмечают эксперты, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится почти 50% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 49,4 миллиона человек, или 34% всего населения России. В рейтинге социально-экономического положения регионов, который также рассчитывается экспертами РИА Новости, эти территории в большинстве устойчиво занимают высокие позиции. Аутсайдеры сохранили позиции Нижний полюс рейтинга по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Республика Калмыкия, Курганская область, Архангельская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Республика Тыва. Как отмечают составители, по сравнению с предыдущим рейтингом состав последней десятки не изменился. Основными негативными факторами для большинства регионов из нижней части рейтинга остается невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и довольно высокий уровень безработицы. При этом у всех регионов из последней десятки рейтинга значение рейтингового балла повысилось, у многих из них довольно существенно, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций в данной сфере, отмечают аналитики. Изменения за год Как показывает исследование, сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос почти у всех регионов за исключением четырех - Псковской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Белгородской области. При этом у большинства из них снижение было незначительным. В то же время в ряде регионов с положительной динамикой рейтингового балла темпы его повышения были довольно существенными. В результате медианное значение рейтингового балла всех регионов РФ выросло с 51,036 в рейтинге-2022 до 53,634 в рейтинге-2023, а среднее значение - с 51,289 до 53,474. Среди основных факторов, обусловивших повышение рейтингового балла, а, следовательно, оценки качества жизни в России, можно выделить рост денежных доходов, снижение безработицы, рост продолжительности жизни, а также улучшение других показателей. Позитивная динамика в социальной сфере наблюдалась на фоне роста экономических показателей и реализации целого ряда правительственных мер поддержки в социальной сфере. Лидером по росту рейтингового балла стали Республика Северная Осетия - Алания, Республика Калмыкия, Астраханская область, Тульская область, Республика Мордовия, у которых его значение увеличилось более чем на четыре пункта. Если говорить о распределении регионов в рейтинге, то оно не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Как говорилось выше, верхний и нижний полюсы остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые движения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. По сравнению с предыдущим рейтингом более чем на пять мест изменились позиции только у восьми регионов, из которых у пяти позиции улучшились и у трех снизились. В целом же по сравнению с предыдущим годом у 33 регионов позиции улучшились, у 32 снизились и у 20 регионов не изменились. При этом, как было отмечено ранее, рейтинговый балл снизился только у четырех регионов. Таким образом, снижение позиций регионов произошло на фоне роста рейтингового балла и было обусловлено не ухудшением показателей, а тем фактором, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно, что привело к более существенному росту у них рейтингового балла и перераспределению позиций. В представленном рейтинге пять регионов улучшили свои позиции более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Это Пермский край и Республика Северная Осетия - Алания, поднявшиеся на девять мест, Астраханская область - плюс восемь мест, а также Ростовская область и Удмуртская Республика, которые улучшили свои позиции на шесть мест. Более чем на пять мест ухудшили свои позиции три региона: Сахалинская область, Псковская область и Магаданская область. При этом у Сахалинской области позиции ухудшились на фоне роста рейтингового балла, она опустилась в рейтинге из-за того, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно. Как считали рейтинг При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные – показатели 2022-2023 годов.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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россия, риа рейтинг, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, РИА Рейтинг, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Названы регионы — лидеры по качеству жизни

Рейтинг по качеству жизни среди регионов возглавили Москва и Санкт-Петербург

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни в российских регионах, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
Эксперты РИА Новости подготовили очередной - двенадцатый по счету - рейтинг регионов по качеству жизни - 2023. Он строился на основе комплексного учета 66 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.
Рейтинг регионов по качеству жизни — 2023
Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2023
00:00

Лидеры не меняются

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по итогам 2023 года по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у Москвы и Санкт-Петербурга превышает 80 (возможный диапазон от 1 до 100), а у Московской области вплотную приблизился к данному уровню.
Как отмечают составители рейтинга, эта тройка регионов возглавляет список уже в течение многих лет и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл уже ниже 75. В первую десятку также входят Краснодарский край, Республика Татарстан, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ростовская и Самарская области.
По сравнению с предыдущим годом состав первой десятки практически не изменился. В нее вошла Ростовская область, которая поднялась с 15-го места в рейтинге-2022 до девятого в рейтинге-2023, а покинула первую десятку Белгородская область, которая опустилась с шестого на 11-е место.
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Как отмечают эксперты, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится почти 50% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 49,4 миллиона человек, или 34% всего населения России. В рейтинге социально-экономического положения регионов, который также рассчитывается экспертами РИА Новости, эти территории в большинстве устойчиво занимают высокие позиции.

Аутсайдеры сохранили позиции

Нижний полюс рейтинга по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Республика Калмыкия, Курганская область, Архангельская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Республика Тыва.
Как отмечают составители, по сравнению с предыдущим рейтингом состав последней десятки не изменился. Основными негативными факторами для большинства регионов из нижней части рейтинга остается невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и довольно высокий уровень безработицы. При этом у всех регионов из последней десятки рейтинга значение рейтингового балла повысилось, у многих из них довольно существенно, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций в данной сфере, отмечают аналитики.
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Изменения за год

Как показывает исследование, сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос почти у всех регионов за исключением четырех - Псковской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Белгородской области. При этом у большинства из них снижение было незначительным. В то же время в ряде регионов с положительной динамикой рейтингового балла темпы его повышения были довольно существенными.
В результате медианное значение рейтингового балла всех регионов РФ выросло с 51,036 в рейтинге-2022 до 53,634 в рейтинге-2023, а среднее значение - с 51,289 до 53,474. Среди основных факторов, обусловивших повышение рейтингового балла, а, следовательно, оценки качества жизни в России, можно выделить рост денежных доходов, снижение безработицы, рост продолжительности жизни, а также улучшение других показателей. Позитивная динамика в социальной сфере наблюдалась на фоне роста экономических показателей и реализации целого ряда правительственных мер поддержки в социальной сфере.
Лидером по росту рейтингового балла стали Республика Северная Осетия - Алания, Республика Калмыкия, Астраханская область, Тульская область, Республика Мордовия, у которых его значение увеличилось более чем на четыре пункта.
Если говорить о распределении регионов в рейтинге, то оно не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Как говорилось выше, верхний и нижний полюсы остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые движения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились.
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По сравнению с предыдущим рейтингом более чем на пять мест изменились позиции только у восьми регионов, из которых у пяти позиции улучшились и у трех снизились. В целом же по сравнению с предыдущим годом у 33 регионов позиции улучшились, у 32 снизились и у 20 регионов не изменились. При этом, как было отмечено ранее, рейтинговый балл снизился только у четырех регионов.
Таким образом, снижение позиций регионов произошло на фоне роста рейтингового балла и было обусловлено не ухудшением показателей, а тем фактором, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно, что привело к более существенному росту у них рейтингового балла и перераспределению позиций.
В представленном рейтинге пять регионов улучшили свои позиции более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Это Пермский край и Республика Северная Осетия - Алания, поднявшиеся на девять мест, Астраханская область - плюс восемь мест, а также Ростовская область и Удмуртская Республика, которые улучшили свои позиции на шесть мест.
Более чем на пять мест ухудшили свои позиции три региона: Сахалинская область, Псковская область и Магаданская область. При этом у Сахалинской области позиции ухудшились на фоне роста рейтингового балла, она опустилась в рейтинге из-за того, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно.
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Как считали рейтинг

При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.
При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные – показатели 2022-2023 годов.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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