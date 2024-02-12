https://ria.ru/20240212/revolyutsiya-1926839151.html

В Польше призвали ЕС готовиться к выходу США из НАТО

В Польше призвали ЕС готовиться к выходу США из НАТО - РИА Новости, 12.02.2024

В Польше призвали ЕС готовиться к выходу США из НАТО

Соединенные Штаты рано или поздно могут пересмотреть свое широкое военное присутствие в странах Европы, и к этому нужно готовиться, выход Штатов из НАТО был бы... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:42

2024-02-12T13:42

2024-02-12T13:42

сша

дональд трамп

евросоюз

нато

александр квасьневский

европа

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832994367_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6bc757837e4fc612be7d27c3e2e2ab62.jpg

ВАРШАВА, 12 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты рано или поздно могут пересмотреть свое широкое военное присутствие в странах Европы, и к этому нужно готовиться, выход Штатов из НАТО был бы геостратегической революцией, заявил в интервью радио ZET экс-президент Польши Александр Квасьневский. Ранее экс-президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на новый срок, на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае якобы "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Он предупредил, что на посту президента не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения. "Сегодня Трамп, завтра, может быть, кто-то еще, но американцы могут через какое-то время пересмотреть свое сильное присутствие в НАТО. Европа должна быть готова к тому, чтобы суметь справиться без американского зонтика", - сказал Квасьневский. По его мнению, сокращение американского участия в НАТО или выход из альянса были бы геостратегической революцией, сравнимой с распадом Советского Союза. "В таком случае нам нужно хорошенько подумать, какие гарантии безопасности необходимы Польше", - добавил бывший президент. Как указал Квасьневский, ноябрьские выборы в США покажут, кого выберут своим лидером американцы, но нужно готовиться и к победе Трампа. Он не исключил, что "Трамп со своей непредсказуемостью и нерассудительными взглядами будет следующим президентом". Бывший польский лидер поддержал требование, чтобы каждая страна НАТО выделяла по меньшей мере 2% ВВП на оборону, но подчеркнул, что эти средства должны идти не только в США, но и на нужды европейской безопасности. "Подтекст требований Трампа заключается в том, что эти деньги должны идти Америке, в основном направляться на приобретение американского вооружения", - сказал Квасьневский. "Мы же должны больше думать о европейском вооружении, формировании европейских военных сил", - считает он. Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, помогут ли США Польше в случае нападения извне, экс-президент ответил утвердительно. "Я не могу себе представить ситуации, в которой Россия нападает на Польшу, а американские солдаты пакуют вещи и уезжают в США", - констатировал он. Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон напомнил, что, будучи президентом США, Трамп в 2020 году предупреждал ЕС, что США не придут на помощь Европе, если та подвергнется военному нападению. Бретон подчеркнул, что Европа останется "сама по себе" в случае избрания президентом США Трампа. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что альянс НАТО нацелен на конфронтацию, он, по заявлению РФ, управляется США и является инструментом конфронтации, а также представляет угрозу для России. Кроме того в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

https://ria.ru/20240204/nato-1925313571.html

https://ria.ru/20240211/evropa-1926719729.html

сша

европа

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, евросоюз, нато, александр квасьневский, европа, россия, в мире, польша