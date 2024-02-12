https://ria.ru/20240212/rafakh-1926966730.html

Премьер Нидерландов призвал Израиль отказаться от наступления на Рафах

Премьер Нидерландов призвал Израиль отказаться от наступления на Рафах - РИА Новости, 12.02.2024

Премьер Нидерландов призвал Израиль отказаться от наступления на Рафах

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, посетивший в понедельник Иерусалим, призвал власти Израиля не начинать наземное наступление на город Рафах на юге... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T22:41

2024-02-12T22:41

2024-02-12T22:41

в мире

рафах (провинция)

израиль

нидерланды

марк рютте

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, посетивший в понедельник Иерусалим, призвал власти Израиля не начинать наземное наступление на город Рафах на юге сектора Газа. Премьер Нидерландов в понедельник посетил Иерусалим, где провел встречу с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. В этот же день Рютте посетил и Палестину, где встретился с палестинским премьер-министром Мухаммедом Штайе. "Мы крайне обеспокоены заявлением Израиля о масштабном наступлении на Рафах. Мы думаем, что это может привести к гуманитарной катастрофе... Наше послание следующее: не делайте этого, не начинайте крупномасштабное наземное наступление на Рафах при нынешних обстоятельствах", - сказал Рютте в эфире нидерландского телеканала NOS. Глава нидерландского правительства в разговоре с Нетаньяху подчеркнул, что необходимо снизить число жертв среди гражданского населения Палестины, и попросил премьера Израиля пропустить больше гуманитарной помощи в сектор Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 100, более 230 человек пострадали, передаёт телеканал Al Mayadeen.

https://ria.ru/20240212/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240211/gaza-1926639689.html

рафах (провинция)

израиль

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в мире, рафах (провинция), израиль, нидерланды, марк рютте, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году