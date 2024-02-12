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Премьер Нидерландов призвал Израиль отказаться от наступления на Рафах - РИА Новости, 12.02.2024
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22:41 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/rafakh-1926966730.html
Премьер Нидерландов призвал Израиль отказаться от наступления на Рафах
Премьер Нидерландов призвал Израиль отказаться от наступления на Рафах - РИА Новости, 12.02.2024
Премьер Нидерландов призвал Израиль отказаться от наступления на Рафах
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, посетивший в понедельник Иерусалим, призвал власти Израиля не начинать наземное наступление на город Рафах на юге... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T22:41
2024-02-12T22:41
в мире
рафах (провинция)
израиль
нидерланды
марк рютте
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, посетивший в понедельник Иерусалим, призвал власти Израиля не начинать наземное наступление на город Рафах на юге сектора Газа. Премьер Нидерландов в понедельник посетил Иерусалим, где провел встречу с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. В этот же день Рютте посетил и Палестину, где встретился с палестинским премьер-министром Мухаммедом Штайе. "Мы крайне обеспокоены заявлением Израиля о масштабном наступлении на Рафах. Мы думаем, что это может привести к гуманитарной катастрофе... Наше послание следующее: не делайте этого, не начинайте крупномасштабное наземное наступление на Рафах при нынешних обстоятельствах", - сказал Рютте в эфире нидерландского телеканала NOS. Глава нидерландского правительства в разговоре с Нетаньяху подчеркнул, что необходимо снизить число жертв среди гражданского населения Палестины, и попросил премьера Израиля пропустить больше гуманитарной помощи в сектор Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 100, более 230 человек пострадали, передаёт телеканал Al Mayadeen.
https://ria.ru/20240212/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240211/gaza-1926639689.html
рафах (провинция)
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в мире, рафах (провинция), израиль, нидерланды, марк рютте, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Нидерланды, Марк Рютте, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Премьер Нидерландов призвал Израиль отказаться от наступления на Рафах

Рютте призвал Израиль отказаться от наземного наступления на Рафах

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху
Читать ria.ru в
ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, посетивший в понедельник Иерусалим, призвал власти Израиля не начинать наземное наступление на город Рафах на юге сектора Газа.
Премьер Нидерландов в понедельник посетил Иерусалим, где провел встречу с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. В этот же день Рютте посетил и Палестину, где встретился с палестинским премьер-министром Мухаммедом Штайе.
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"Мы крайне обеспокоены заявлением Израиля о масштабном наступлении на Рафах. Мы думаем, что это может привести к гуманитарной катастрофе... Наше послание следующее: не делайте этого, не начинайте крупномасштабное наземное наступление на Рафах при нынешних обстоятельствах", - сказал Рютте в эфире нидерландского телеканала NOS.
Глава нидерландского правительства в разговоре с Нетаньяху подчеркнул, что необходимо снизить число жертв среди гражданского населения Палестины, и попросил премьера Израиля пропустить больше гуманитарной помощи в сектор Газа.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 100, более 230 человек пострадали, передаёт телеканал Al Mayadeen.
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В миреРафах (провинция)ИзраильНидерландыМарк РюттеБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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