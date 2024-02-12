https://ria.ru/20240212/rafakh-1926873056.html

Советник Аббаса призвал остановить военную операцию Израиля в Рафахе

Советник Аббаса призвал остановить военную операцию Израиля в Рафахе - РИА Новости, 12.02.2024

Советник Аббаса призвал остановить военную операцию Израиля в Рафахе

Военная операция Израиля в Рафахе на юге сектора Газа приведет к резне из-за нахождения в нем сотен тысяч беженцев, международное сообщество должно вмешаться,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:30

2024-02-12T15:30

2024-02-12T15:30

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ТУНИС, 12 фев — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Военная операция Израиля в Рафахе на юге сектора Газа приведет к резне из-за нахождения в нем сотен тысяч беженцев, международное сообщество должно вмешаться, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Согласно сообщению официального представителя минздрава Палестины в анклаве, жертвами этих ударов стали по меньшей мере 67 человек, извлечение тел из-под завалов домов продолжается."Нападение Израиля на Рафах приведет к резне из-за нахождения в нем сотен тысяч перемещенных лиц, люди окажутся между выбором смерти или перемещения, а именно этого и добивается оккупация", - сказал Махмуд аль-Хаббаш.По его словам, "если международное сообщество не вмешается чтобы остановить" израильскую операцию в Рафахе, эта "катастрофа неминуемо произойдет в свете продолжающейся агрессии и поведения Израиля".Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240212/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, рафах (провинция), палестина, махмуд аббас, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году