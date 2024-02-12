https://ria.ru/20240212/rafakh-1926809149.html

В Палестине заявили о гибели 67 человек из-за израильских ударов по Рафаху

В Палестине заявили о гибели 67 человек из-за израильских ударов по Рафаху - РИА Новости, 12.02.2024

В Палестине заявили о гибели 67 человек из-за израильских ударов по Рафаху

Более 60 человек погибли при ночных ударах израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа, заявил председатель Минздрава Палестины в анклаве Ашраф... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:47

2024-02-12T11:47

2024-02-12T13:25

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палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ТУНИС, 12 фев — РИА Новости. Более 60 человек погибли при ночных ударах израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа, заявил председатель Минздрава Палестины в анклаве Ашраф аль-Кидра."Тела 67 палестинцев поступили в больницы в результате израильских авиаударов по городу Рафах прошлой ночью. Операция по спасению пострадавших еще продолжается", — сказал он.При этом ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал о как минимум ста погибших в Рафахе и более чем 230 пострадавших.По информации местных СМИ, на рассвете израильские ВВС нанесли удары по более чем 50 объектам в Рафахе, в том числе по мечетям и жилым домам.В начале февраля газета Jerusalem Post написала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью ЦАХАЛ станет Рафах, расположенный на границе сектора Газа и Египта. До сих пор военные избегали применять там наземные войска, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В конце прошлой недели премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 28 тысяч человек, пострадали почти 68 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Как заявлял Тель-Авив, в заложниках у ХАМАС остаются 126 израильтян и 11 иностранцев, за время перемирия в конце ноября удалось освободить 110 похищенных.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240211/soglasheniya-1926716872.html

https://ria.ru/20240212/konflikt-1915630213.html

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в мире, рафах (провинция), израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа