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Число погибших в результате ударов по Рафаху выросло до ста, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
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05:09 12.02.2024 (обновлено: 10:30 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/rafakh-1926767036.html
Число погибших в результате ударов по Рафаху выросло до ста, пишут СМИ
Число погибших в результате ударов по Рафаху выросло до ста, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
Число погибших в результате ударов по Рафаху выросло до ста, пишут СМИ
Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа выросло до 100, более 230 человек пострадали, передает телеканал Al... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:09
2024-02-12T10:30
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
израиль
рафах (провинция)
египет
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа выросло до 100, более 230 человек пострадали, передает телеканал Al Mayadeen.Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 63."По меньшей мере 100 человек погибли и более 230 получили ранения в результате сильных ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа", - передает телеканал со ссылкой на палестинские медицинские источники.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.
https://ria.ru/20240211/gaza-1926749794.html
https://ria.ru/20240211/soglasheniya-1926716872.html
палестина
сектор газа
израиль
рафах (провинция)
египет
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль, рафах (провинция), египет, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Израиль, Рафах (провинция), Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Число погибших в результате ударов по Рафаху выросло до ста, пишут СМИ

Al Mayadeen: число погибших в результате ударов Израиля по Рафаху выросло до 100

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа выросло до 100, более 230 человек пострадали, передает телеканал Al Mayadeen.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 63.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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"По меньшей мере 100 человек погибли и более 230 получили ранения в результате сильных ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа", - передает телеканал со ссылкой на палестинские медицинские источники.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.
Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаИзраильРафах (провинция)ЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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