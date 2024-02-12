https://ria.ru/20240212/rafakh-1926767036.html
Число погибших в результате ударов по Рафаху выросло до ста, пишут СМИ
Число погибших в результате ударов по Рафаху выросло до ста, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
Число погибших в результате ударов по Рафаху выросло до ста, пишут СМИ
Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа выросло до 100, более 230 человек пострадали, передает телеканал Al... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:09
2024-02-12T05:09
2024-02-12T10:30
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
израиль
рафах (провинция)
египет
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа выросло до 100, более 230 человек пострадали, передает телеканал Al Mayadeen.Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 63."По меньшей мере 100 человек погибли и более 230 получили ранения в результате сильных ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа", - передает телеканал со ссылкой на палестинские медицинские источники.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.
https://ria.ru/20240211/gaza-1926749794.html
https://ria.ru/20240211/soglasheniya-1926716872.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль, рафах (провинция), египет, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Израиль, Рафах (провинция), Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Число погибших в результате ударов по Рафаху выросло до ста, пишут СМИ
Al Mayadeen: число погибших в результате ударов Израиля по Рафаху выросло до 100