https://ria.ru/20240212/rafakh-1926766107.html
Число погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 63, пишут СМИ
Число погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 63, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
Число погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 63, пишут СМИ
Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 63 , сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T04:50
2024-02-12T04:50
2024-02-12T04:59
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рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 63 , сообщает телеканал Al Jazeera.Сперва телеканал сообщил об 11 погибших в результате ударов по городу, затем число жертв увеличилось до 50."Не менее 63 человек погибли при ударах израильской армии по Рафаху", - отмечает телеканал.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.
https://ria.ru/20240211/gaza-1926749794.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС
Число погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 63, пишут СМИ
Al Jazeera: число погибших в результате ударов Израиля по Рафаху выросло до 63