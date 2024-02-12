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Число погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 63, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
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04:50 12.02.2024 (обновлено: 04:59 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/rafakh-1926766107.html
Число погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 63, пишут СМИ
Число погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 63, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
Число погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 63, пишут СМИ
Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 63 , сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T04:50
2024-02-12T04:59
в мире
израиль
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
хамас
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 63 , сообщает телеканал Al Jazeera.Сперва телеканал сообщил об 11 погибших в результате ударов по городу, затем число жертв увеличилось до 50."Не менее 63 человек погибли при ударах израильской армии по Рафаху", - отмечает телеканал.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.
https://ria.ru/20240211/gaza-1926749794.html
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израиль
рафах (провинция)
палестина
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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС
Число погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 63, пишут СМИ

Al Jazeera: число погибших в результате ударов Израиля по Рафаху выросло до 63

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Тарек Альян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 63 , сообщает телеканал Al Jazeera.
Сперва телеканал сообщил об 11 погибших в результате ударов по городу, затем число жертв увеличилось до 50.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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"Не менее 63 человек погибли при ударах израильской армии по Рафаху", - отмечает телеканал.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.
Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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В миреИзраильРафах (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаХАМАС
 
 
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