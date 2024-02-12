https://ria.ru/20240212/rafakh-1926766107.html

Число погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 63, пишут СМИ

Число погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 63, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024

Число погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 63, пишут СМИ

Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 63 , сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T04:50

2024-02-12T04:50

2024-02-12T04:59

в мире

израиль

рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075463_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4ea4da4497464ca2a34478180373ec2a.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 63 , сообщает телеканал Al Jazeera.Сперва телеканал сообщил об 11 погибших в результате ударов по городу, затем число жертв увеличилось до 50."Не менее 63 человек погибли при ударах израильской армии по Рафаху", - отмечает телеканал.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.

https://ria.ru/20240211/gaza-1926749794.html

https://ria.ru/20240211/plennye-1926694805.html

израиль

рафах (провинция)

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас