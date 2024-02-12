https://ria.ru/20240212/rafakh-1926765344.html

В результате удара Израиля по Рафаху погибли более 10 человек, пишут СМИ

В результате удара Израиля по Рафаху погибли более 10 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024

В результате удара Израиля по Рафаху погибли более 10 человек, пишут СМИ

Более 10 человек погибли в результате ударов армии Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа, две мечети на севере и в центральной части города Рафах также... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T04:31

2024-02-12T04:31

2024-02-12T04:36

в мире

израиль

рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

хамас

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 10 человек погибли в результате ударов армии Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа, две мечети на севере и в центральной части города Рафах также подверглись ударам, передаёт телеканал Al Jazeera.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа."По меньшей мере 11 человек погибли в результате авиаударов Израиля по Рафаху, многие получили ранения", - сообщил телеканал.Отмечается, что две мечети на севере и в центральной части города Рафах также подверглись ударам. "Ударам подверглись две мечети на севере и в центральной части города на юге Газы. Пострадавшие доставлены в кувейтскую больницу (в Рафахе)", - отмечает телеканал со ссылкой на данные местных СМИ.Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.

https://ria.ru/20240211/gaza-1926749794.html

https://ria.ru/20240211/soglasheniya-1926716872.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас, биньямин нетаньяху, египет