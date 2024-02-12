https://ria.ru/20240212/putin-1926920632.html

Такер Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

Такер Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине - РИА Новости, 12.02.2024

Такер Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, считает, что тот готов пойти на компромисс по Украине. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:09

2024-02-12T18:09

2024-02-12T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

владимир путин

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926349148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_410945a7b9859bd674bb92ca4832aefd.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, считает, что тот готов пойти на компромисс по Украине. Путин в интервью Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, и теперь США должны исправлять эту ошибку. "Конечно", - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, отвечая на вопрос, готов ли будет Путин пойти на компромисс. Трансляция саммита проводилась в социальной сети X. Журналист отметил, что работа лидеров любой страны заставляет находить компромисс. "Это то, что называется дипломатией, и он (Путин - ред.) среди них", - подчеркнул Карлсон. Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube - более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, украина, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, ситуация в днр и лнр