Такер Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине
Карлсон после интервью с Путиным заявил, что тот готов к компромиссу по Украине
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, считает, что тот готов пойти на компромисс по Украине.
Путин в интервью Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, и теперь США должны исправлять эту ошибку.
"Конечно", - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, отвечая на вопрос, готов ли будет Путин пойти на компромисс. Трансляция саммита проводилась в социальной сети X.
Журналист отметил, что работа лидеров любой страны заставляет находить компромисс. "Это то, что называется дипломатией, и он (Путин - ред.) среди них", - подчеркнул Карлсон.
Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube - более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.