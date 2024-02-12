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Такер Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:09 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/putin-1926920632.html
Такер Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине
Такер Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине - РИА Новости, 12.02.2024
Такер Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине
Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, считает, что тот готов пойти на компромисс по Украине. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:09
2024-02-12T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
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владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, считает, что тот готов пойти на компромисс по Украине. Путин в интервью Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, и теперь США должны исправлять эту ошибку. "Конечно", - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, отвечая на вопрос, готов ли будет Путин пойти на компромисс. Трансляция саммита проводилась в социальной сети X. Журналист отметил, что работа лидеров любой страны заставляет находить компромисс. "Это то, что называется дипломатией, и он (Путин - ред.) среди них", - подчеркнул Карлсон. Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube - более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
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Такер Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

Карлсон после интервью с Путиным заявил, что тот готов к компромиссу по Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, считает, что тот готов пойти на компромисс по Украине.
Путин в интервью Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, и теперь США должны исправлять эту ошибку.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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"Конечно", - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, отвечая на вопрос, готов ли будет Путин пойти на компромисс. Трансляция саммита проводилась в социальной сети X.
Журналист отметил, что работа лидеров любой страны заставляет находить компромисс. "Это то, что называется дипломатией, и он (Путин - ред.) среди них", - подчеркнул Карлсон.
Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube - более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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