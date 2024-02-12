https://ria.ru/20240212/putin-1926851575.html
Путин заявил, что темп роста экономики составил 3,6 процента в 2023 году
Путин заявил, что темп роста экономики составил 3,6 процента в 2023 году - РИА Новости, 12.02.2024
Путин заявил, что темп роста экономики составил 3,6 процента в 2023 году
Темпы роста российской экономики в 3,6% в 2023 году превысили среднемировые, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:28
2024-02-12T14:28
2024-02-12T18:52
экономика
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Темпы роста российской экономики в 3,6% в 2023 году превысили среднемировые, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали 3,5%, по последним данным 3,6%", — сказал он, уточнив, что это темпы роста превышают среднемировые.Путин отметил, что среднемировой темп роста составил 3%, темп роста экономик развитых стран — 1,5%. Очень важно, подчеркнул президент, что достигнутая динамика основывается на внутренних возможностях."Объем промышленного производства за год вырос на 3,5%. При этом обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%", — добавил глава государства. Он уточнил, что по выпуску компьютеров, авиационной техники, судов, мебели, электрооборудования и автотранспортных средств были достигнуты двузначные темпы роста.Президент подчеркнул, что безусловным приоритетом государства остается повышение доходов и качества жизни россиян, благополучие их семей.
https://ria.ru/20240212/ekonomika-1926851184.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что темп роста экономики составил 3,6 процента в 2023 году
Путин заявил о росте ВВП России на 3,6% в 2023 году
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Темпы роста российской экономики в 3,6% в 2023 году превысили среднемировые, сообщил президент Владимир Путин на совещании
по экономическим вопросам.
"Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали 3,5%, по последним данным 3,6%", — сказал он, уточнив, что это темпы роста превышают среднемировые.
Путин призвал соблюдать баланс между ростом инвестиций и стабильностью цен
Путин отметил, что среднемировой темп роста составил 3%, темп роста экономик развитых стран — 1,5%. Очень важно, подчеркнул президент, что достигнутая динамика основывается на внутренних возможностях.
"Объем промышленного производства за год вырос на 3,5%. При этом обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%", — добавил глава государства.
Он уточнил, что по выпуску компьютеров, авиационной техники, судов, мебели, электрооборудования и автотранспортных средств были достигнуты двузначные темпы роста.
Президент подчеркнул, что безусловным приоритетом государства остается повышение доходов и качества жизни россиян, благополучие их семей.
Путин рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в регионах