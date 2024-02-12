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Путин назвал повышение уровня жизни россиян главной целью - РИА Новости, 12.02.2024
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14:06 12.02.2024 (обновлено: 14:19 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/putin-1926845920.html
Путин назвал повышение уровня жизни россиян главной целью
Путин назвал повышение уровня жизни россиян главной целью - РИА Новости, 12.02.2024
Путин назвал повышение уровня жизни россиян главной целью
Президент РФ Владимир Путин назвал главной задачей повышение доходов и качества жизни россиян. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:06
2024-02-12T14:19
владимир путин
михаил мишустин
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал главной задачей повышение доходов и качества жизни россиян."Наша главная задача, наш безусловный приоритет – это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Совещание проходило в режиме видеоконференции, в нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
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владимир путин, михаил мишустин, андрей белоусов, россия
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Россия
Путин назвал повышение уровня жизни россиян главной целью

Путин назвал повышение доходов и качества жизни граждан главной задачей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал главной задачей повышение доходов и качества жизни россиян.
"Наша главная задача, наш безусловный приоритет – это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Совещание проходило в режиме видеоконференции, в нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Названы регионы — лидеры по качеству жизни
00:33
 
Владимир ПутинМихаил МишустинАндрей БелоусовРоссия
 
 
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