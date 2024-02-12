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Путин подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности - РИА Новости, 12.02.2024
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14:02 12.02.2024 (обновлено: 14:23 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/putin-1926844150.html
Путин подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности
Путин подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности - РИА Новости, 12.02.2024
Путин подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности
Важно сохранить макроэкономическую стабильность в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:02
2024-02-12T14:23
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Важно сохранить макроэкономическую стабильность в РФ, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что главная задача, безусловный приоритет - это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей."Вновь хотел бы подчеркнуть: при реализации всех намеченных планов важно устойчивость государственных финансов, придерживаться тех же принципов обеспечения макроэкономической стабильности, что и в прошлые годы. Что, собственно говоря, и позволило нам так достойно проходить сегодняшние испытания", - сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Президент призвал коллег "исходить из этих базовых соображений".
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности

Путин: важно сохранить макроэкономическую стабильность в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Важно сохранить макроэкономическую стабильность в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что главная задача, безусловный приоритет - это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей.
"Вновь хотел бы подчеркнуть: при реализации всех намеченных планов важно устойчивость государственных финансов, придерживаться тех же принципов обеспечения макроэкономической стабильности, что и в прошлые годы. Что, собственно говоря, и позволило нам так достойно проходить сегодняшние испытания", - сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Президент призвал коллег "исходить из этих базовых соображений".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий
13:59
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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