https://ria.ru/20240212/putin-1926844150.html

Путин подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности

Путин подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности - РИА Новости, 12.02.2024

Путин подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности

Важно сохранить макроэкономическую стабильность в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:02

2024-02-12T14:02

2024-02-12T14:23

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Важно сохранить макроэкономическую стабильность в РФ, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что главная задача, безусловный приоритет - это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей."Вновь хотел бы подчеркнуть: при реализации всех намеченных планов важно устойчивость государственных финансов, придерживаться тех же принципов обеспечения макроэкономической стабильности, что и в прошлые годы. Что, собственно говоря, и позволило нам так достойно проходить сегодняшние испытания", - сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Президент призвал коллег "исходить из этих базовых соображений".

https://ria.ru/20240212/putin-1926843210.html

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россия, владимир путин, экономика