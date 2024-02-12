https://ria.ru/20240212/putin-1926844150.html
Путин подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности
Путин подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности - РИА Новости, 12.02.2024
Путин подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности
Важно сохранить макроэкономическую стабильность в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:02
2024-02-12T14:02
2024-02-12T14:23
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Важно сохранить макроэкономическую стабильность в РФ, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что главная задача, безусловный приоритет - это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей."Вновь хотел бы подчеркнуть: при реализации всех намеченных планов важно устойчивость государственных финансов, придерживаться тех же принципов обеспечения макроэкономической стабильности, что и в прошлые годы. Что, собственно говоря, и позволило нам так достойно проходить сегодняшние испытания", - сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Президент призвал коллег "исходить из этих базовых соображений".
https://ria.ru/20240212/putin-1926843210.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности
Путин: важно сохранить макроэкономическую стабильность в России
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Важно сохранить макроэкономическую стабильность в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что главная задача, безусловный приоритет - это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей.
"Вновь хотел бы подчеркнуть: при реализации всех намеченных планов важно устойчивость государственных финансов, придерживаться тех же принципов обеспечения макроэкономической стабильности, что и в прошлые годы. Что, собственно говоря, и позволило нам так достойно проходить сегодняшние испытания", - сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Президент призвал коллег "исходить из этих базовых соображений".
Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий