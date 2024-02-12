https://ria.ru/20240212/putin-1926843210.html

Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий

Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий - РИА Новости, 12.02.2024

Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий

Подготовка плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет подходит к концу, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:59

2024-02-12T13:59

2024-02-12T14:40

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Подготовка плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет подходит к концу, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, в том числе он охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое", — рассказал президент.Глава государства призвал создавать, модернизировать производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех российских регионах.Путин отметил, что главная задача и безусловный приоритет — это повышение доходов и качества жизни россиян, благополучия семей.Президент предложил уделить особое внимание сдерживанию инфляции."На конец января она составила 7,2 процента в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4 процента, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", — заявил Путин.Глава государства подчеркнул, что темпы роста российской экономики в 2023 году составили 3,6 процента, это выше среднемировых показателей (три процента). При этом темп роста экономик развитых стран — полтора процента.Объем промышленного производства за год вырос на 3,5 процента, обрабатывающие отрасли прибавили 7,5 процента. Кроме того, в стране сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса.Путин добавил, что экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.

https://ria.ru/20240202/putin-1925103552.html

https://ria.ru/20231214/razvitie-1915814991.html

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владимир путин, экономика, россия