https://ria.ru/20240212/putin-1926843210.html
Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий
Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий - РИА Новости, 12.02.2024
Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий
Подготовка плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет подходит к концу, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:59
2024-02-12T13:59
2024-02-12T14:40
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Подготовка плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет подходит к концу, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, в том числе он охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое", — рассказал президент.Глава государства призвал создавать, модернизировать производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех российских регионах.Путин отметил, что главная задача и безусловный приоритет — это повышение доходов и качества жизни россиян, благополучия семей.Президент предложил уделить особое внимание сдерживанию инфляции."На конец января она составила 7,2 процента в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4 процента, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", — заявил Путин.Глава государства подчеркнул, что темпы роста российской экономики в 2023 году составили 3,6 процента, это выше среднемировых показателей (три процента). При этом темп роста экономик развитых стран — полтора процента.Объем промышленного производства за год вырос на 3,5 процента, обрабатывающие отрасли прибавили 7,5 процента. Кроме того, в стране сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса.Путин добавил, что экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.
https://ria.ru/20240202/putin-1925103552.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий
Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Подготовка плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет подходит к концу, сообщил Владимир Путин на совещании
по экономическим вопросам.
«
"Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, в том числе он охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое", — рассказал президент.
Глава государства призвал создавать, модернизировать производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех российских регионах.
Путин отметил, что главная задача и безусловный приоритет — это повышение доходов и качества жизни россиян, благополучия семей.
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Президент предложил уделить особое внимание сдерживанию инфляции.
«
"На конец января она составила 7,2 процента в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4 процента, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", — заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что темпы роста российской экономики в 2023 году составили 3,6 процента, это выше среднемировых показателей (три процента). При этом темп роста экономик развитых стран — полтора процента.
Объем промышленного производства за год вырос на 3,5 процента, обрабатывающие отрасли прибавили 7,5 процента. Кроме того, в стране сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса.
Путин добавил, что экономическая активность в России
в начале года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.
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