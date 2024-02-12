https://ria.ru/20240212/putin-1926842535.html
Путин заявил о сохранении сильного потребительского спроса
Путин заявил о сохранении сильного потребительского спроса - РИА Новости, 12.02.2024
Путин заявил о сохранении сильного потребительского спроса
В России сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:57
2024-02-12T13:57
2024-02-12T14:08
экономика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сохраняется сильный потребительский спрос – примерно как в четвёртом квартале прошлого года. И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин также отметил, что, по оперативным данным, экономическая активность в России в начале текущего года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.
https://ria.ru/20231214/razvitie-1915814991.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о сохранении сильного потребительского спроса
Путин: сильный потребительский спрос отражается на планах бизнеса
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сохраняется сильный потребительский спрос – примерно как в четвёртом квартале прошлого года. И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин также отметил, что, по оперативным данным, экономическая активность в России в начале текущего года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.
Путин рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в регионах