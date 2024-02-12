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Путин заявил о сохранении сильного потребительского спроса - РИА Новости, 12.02.2024
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13:57 12.02.2024 (обновлено: 14:08 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/putin-1926842535.html
Путин заявил о сохранении сильного потребительского спроса
Путин заявил о сохранении сильного потребительского спроса - РИА Новости, 12.02.2024
Путин заявил о сохранении сильного потребительского спроса
В России сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:57
2024-02-12T14:08
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сохраняется сильный потребительский спрос – примерно как в четвёртом квартале прошлого года. И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин также отметил, что, по оперативным данным, экономическая активность в России в начале текущего года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о сохранении сильного потребительского спроса

Путин: сильный потребительский спрос отражается на планах бизнеса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сохраняется сильный потребительский спрос – примерно как в четвёртом квартале прошлого года. И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин также отметил, что, по оперативным данным, экономическая активность в России в начале текущего года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в регионах
14 декабря 2023, 15:25
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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