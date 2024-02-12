https://ria.ru/20240212/putin-1926842535.html

Путин заявил о сохранении сильного потребительского спроса

Путин заявил о сохранении сильного потребительского спроса - РИА Новости, 12.02.2024

Путин заявил о сохранении сильного потребительского спроса

В России сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:57

2024-02-12T13:57

2024-02-12T14:08

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сохраняется сильный потребительский спрос – примерно как в четвёртом квартале прошлого года. И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин также отметил, что, по оперативным данным, экономическая активность в России в начале текущего года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.

https://ria.ru/20231214/razvitie-1915814991.html

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экономика, владимир путин, россия