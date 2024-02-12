https://ria.ru/20240212/putin-1926842272.html

Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции

Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции - РИА Новости, 12.02.2024

Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:56

2024-02-12T13:56

2024-02-12T14:12

владимир путин

экономика

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции."Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию", - сказал Путин на совещании.Он отметил, что на конец января инфляция составила 7,2% в годовом выражении. "Но, конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240207/inflyatsiya-1925831969.html

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владимир путин, экономика, цены на нефть, россия