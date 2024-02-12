https://ria.ru/20240212/putin-1926842272.html
Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции
Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции - РИА Новости, 12.02.2024
Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:56
2024-02-12T13:56
2024-02-12T14:12
владимир путин
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции."Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию", - сказал Путин на совещании.Он отметил, что на конец января инфляция составила 7,2% в годовом выражении. "Но, конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240207/inflyatsiya-1925831969.html
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владимир путин, экономика, цены на нефть, россия
Владимир Путин, Экономика, Цены на нефть, Россия
Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции
Путин поручил уделить особое внимание сдерживанию инфляции в России
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции.
"Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию", - сказал Путин на совещании.
Он отметил, что на конец января инфляция составила 7,2% в годовом выражении. "Но, конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции", - сказал Путин.
Названы страны с самой высокой инфляцией