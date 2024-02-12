https://ria.ru/20240212/pukhlyash-1926927259.html

Последняя роль Пухляша оказалась пророческой

Последняя роль Пухляша оказалась пророческой - РИА Новости, 12.02.2024

Последняя роль Пухляша оказалась пророческой

На днях в Сети вышел второй эпизод третьего сезона сериала "Сергий против нечисти. Яга", в котором незадолго до смерти снялся блогер и танцор Дмитрий Красилов... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:43

2024-02-12T18:43

2024-02-12T18:48

шоубиз

новости шоу-бизнеса

знаменитости

россия

дмитрий красилов

кино и сериалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926921608_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_8a4f3df544abcd540c81e2e1059051b2.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На днях в Сети вышел второй эпизод третьего сезона сериала "Сергий против нечисти. Яга", в котором незадолго до смерти снялся блогер и танцор Дмитрий Красилов (Пухляш). В серии Красилов появляется в образе мужской версии Жар-птицы. К сожалению, его персонаж погибает практически в самом начале.Многие зрители отметили, что эта роль для Пухляша стала пророческой. Ведь сам актер внезапно умер в декабре прошлого года. Ему было 29 лет. Для Красилова участие в третьем сезоне "Сергия против нечисти" стало последней сериальной ролью. Но зрители еще смогут увидеть Пухляша в нескольких полнометражных фильмах, например, комедиях "Как я встретил ее маму" и "Зять". Дмитрий Красилов получил всероссийскую известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили.Тем не менее, вскоре Пухляш стал востребованным шоуменом. Он часто снимался в развлекательных передачах, а также исполнил эпизодические роли в фильме "Вторжение", сериалах "Дылды", "Ивановы-Ивановы", "Толя робот" и других проектах.

https://ria.ru/20231218/kharlamov-1916592641.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия, дмитрий красилов, кино и сериалы