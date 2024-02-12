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Последняя роль Пухляша оказалась пророческой
Последняя роль Пухляша оказалась пророческой - РИА Новости, 12.02.2024
Последняя роль Пухляша оказалась пророческой
На днях в Сети вышел второй эпизод третьего сезона сериала "Сергий против нечисти. Яга", в котором незадолго до смерти снялся блогер и танцор Дмитрий Красилов... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:43
2024-02-12T18:43
2024-02-12T18:48
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На днях в Сети вышел второй эпизод третьего сезона сериала "Сергий против нечисти. Яга", в котором незадолго до смерти снялся блогер и танцор Дмитрий Красилов (Пухляш). В серии Красилов появляется в образе мужской версии Жар-птицы. К сожалению, его персонаж погибает практически в самом начале.Многие зрители отметили, что эта роль для Пухляша стала пророческой. Ведь сам актер внезапно умер в декабре прошлого года. Ему было 29 лет. Для Красилова участие в третьем сезоне "Сергия против нечисти" стало последней сериальной ролью. Но зрители еще смогут увидеть Пухляша в нескольких полнометражных фильмах, например, комедиях "Как я встретил ее маму" и "Зять". Дмитрий Красилов получил всероссийскую известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили.Тем не менее, вскоре Пухляш стал востребованным шоуменом. Он часто снимался в развлекательных передачах, а также исполнил эпизодические роли в фильме "Вторжение", сериалах "Дылды", "Ивановы-Ивановы", "Толя робот" и других проектах.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия, дмитрий красилов, кино и сериалы
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Россия, Дмитрий Красилов, Кино и сериалы
Последняя роль Пухляша оказалась пророческой
В Сети вышел сериал, в котором незадолго до смерти снялся танцор Пухляш
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На днях в Сети вышел второй эпизод третьего сезона сериала "Сергий против нечисти. Яга", в котором незадолго до смерти снялся блогер и танцор Дмитрий Красилов (Пухляш).
В серии Красилов появляется в образе мужской версии Жар-птицы. К сожалению, его персонаж погибает практически в самом начале.
Многие зрители отметили, что эта роль для Пухляша стала пророческой. Ведь сам актер внезапно умер
в декабре прошлого года. Ему было 29 лет.
Для Красилова участие в третьем сезоне "Сергия против нечисти" стало последней сериальной ролью. Но зрители еще смогут увидеть Пухляша в нескольких полнометражных фильмах, например, комедиях "Как я встретил ее маму" и "Зять".
Дмитрий Красилов получил всероссийскую известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили.
Тем не менее, вскоре Пухляш стал востребованным шоуменом. Он часто снимался в развлекательных передачах, а также исполнил эпизодические роли в фильме "Вторжение", сериалах "Дылды", "Ивановы-Ивановы", "Толя робот" и других проектах.
"Всего 29": Харламов отреагировал на смерть Пухляша из клипа Little Big