https://ria.ru/20240212/pskov-1926878610.html
Губернатор заявил, что водитель автобуса под Псковом спас более 20 человек
Губернатор заявил, что водитель автобуса под Псковом спас более 20 человек - РИА Новости, 12.02.2024
Губернатор заявил, что водитель автобуса под Псковом спас более 20 человек
Водитель автобуса, который съехал в кювет в Пушкиногорском районе Псковской области, уходя от столкновения с большегрузным автомобилем, спас более 20 человек,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:46
2024-02-12T15:46
2024-02-12T15:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Водитель автобуса, который съехал в кювет в Пушкиногорском районе Псковской области, уходя от столкновения с большегрузным автомобилем, спас более 20 человек, считает в своем Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников. Как информировала прокуратура региона, в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. По уточненным данным регионального комитета по здравоохранению, в больницу попали 9 детей, в том числе трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. "По предварительным данным, автобус уходил от столкновения с большегрузом. Если подтвердится – выходит, водитель сегодня спас больше 20 человек", – написал Ведерников. Он добавил, что погодные условия, по предварительным данным, не спровоцировали ДТП. "Что касается состояния дороги – по текущим данным территориального подразделения Росавтодора, столкновение произошло не из-за ледяного дождя. Он начался после факта ДТП. Тем не менее ещё отдельно всё перепроверим", – пообещал Ведерников.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926853500.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, псков, псковская область, россия, михаил ведерников
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Псков, Псковская область, Россия, Михаил Ведерников
Губернатор заявил, что водитель автобуса под Псковом спас более 20 человек
Губернатор: водитель автобуса, съехав в кювет под Псковом, спас более 20 человек