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СК проверит информацию о нападении подростков на участника СВО в Приморье - РИА Новости, 12.02.2024
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02:06 12.02.2024 (обновлено: 04:41 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/proverka-1926760656.html
СК проверит информацию о нападении подростков на участника СВО в Приморье
СК проверит информацию о нападении подростков на участника СВО в Приморье - РИА Новости, 12.02.2024
СК проверит информацию о нападении подростков на участника СВО в Приморье
Следователи в Приморье проверят информацию о нападении подростков на участника спецоперации в приморском Уссурийске, будет возбуждено уголовное дело, сообщает в РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T02:06
2024-02-12T04:41
происшествия
уссурийск
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Следователи в Приморье проверят информацию о нападении подростков на участника спецоперации в приморском Уссурийске, будет возбуждено уголовное дело, сообщает в своем Telegram-канале СК Российской Федерации. По данным СК, ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что подростки в приморском Уссурийске ворвались в квартиру участника спецоперации, потребовали отдать деньги, а потом избили его. Отмечается, что всё произошедшее снимали на камеру мобильного телефона."Следственными органами... по данному происшествию проводится доследственная проверка. Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководству СУСК России по Приморскому краю возбудить уголовное дело и ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, а также доложить об установленных обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении СК.Позднее в СУСК региона рассказали подробности инцидента, который произошёл в конце января. По версии следствия, подростки под видом мнимого долга приехали к пострадавшему, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей, их действия квалифицированы по ст. 161 УК РФ (грабеж).В полиции РИА Новости сообщили, что личности подростков установлены ранее, так как потерпевший - житель Уссурийска - заявил о краже телефона, совершённой несовершеннолетними."Это были ученики 9-го класса, по факту возбуждено уголовное дело о краже. Подростков снова доставили в полицию после того, как в соцсетях распространилось видео с избиением потерпевшего. По данному факту проводится проверка", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова, не уточнив других деталей.Она добавила, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.По данным СУСК, совершение преступления стало возможным из-за ненадлежащей работой органов системы профилактики, так ранее имелись основания для работы с семьями подростков, по предупреждению расследуемого преступления. Ведомство также сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по поводу ненадлежащей работы органов системы профилактики.
https://rsport.ria.ru/20240211/samara-1926747170.html
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происшествия, уссурийск, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уссурийск, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию о нападении подростков на участника СВО в Приморье

СК проверит информацию о нападении подростков на участника СВО в Уссурийске

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Следователи в Приморье проверят информацию о нападении подростков на участника спецоперации в приморском Уссурийске, будет возбуждено уголовное дело, сообщает в своем Telegram-канале СК Российской Федерации.
По данным СК, ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что подростки в приморском Уссурийске ворвались в квартиру участника спецоперации, потребовали отдать деньги, а потом избили его. Отмечается, что всё произошедшее снимали на камеру мобильного телефона.
"Следственными органами... по данному происшествию проводится доследственная проверка. Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководству СУСК России по Приморскому краю возбудить уголовное дело и ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, а также доложить об установленных обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении СК.
Позднее в СУСК региона рассказали подробности инцидента, который произошёл в конце января. По версии следствия, подростки под видом мнимого долга приехали к пострадавшему, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей, их действия квалифицированы по ст. 161 УК РФ (грабеж).
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В полиции РИА Новости сообщили, что личности подростков установлены ранее, так как потерпевший - житель Уссурийска - заявил о краже телефона, совершённой несовершеннолетними.
"Это были ученики 9-го класса, по факту возбуждено уголовное дело о краже. Подростков снова доставили в полицию после того, как в соцсетях распространилось видео с избиением потерпевшего. По данному факту проводится проверка", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова, не уточнив других деталей.
Она добавила, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
По данным СУСК, совершение преступления стало возможным из-за ненадлежащей работой органов системы профилактики, так ранее имелись основания для работы с семьями подростков, по предупреждению расследуемого преступления. Ведомство также сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по поводу ненадлежащей работы органов системы профилактики.
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