https://ria.ru/20240212/proval-1926802190.html

Опрос показал, кого американцы винят в провале законопроекта о помощи Киеву

Опрос показал, кого американцы винят в провале законопроекта о помощи Киеву - РИА Новости, 12.02.2024

Опрос показал, кого американцы винят в провале законопроекта о помощи Киеву

Почти половина американцев обвиняют президента США Джо Байдена в том, что законодатели не смогли договориться о помощи Украине с Израилем и охране границ,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:14

2024-02-12T11:14

2024-02-12T11:14

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Почти половина американцев обвиняют президента США Джо Байдена в том, что законодатели не смогли договориться о помощи Украине с Израилем и охране границ, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos.Согласно опросу, 49% респондентов винят в кризисе Байдена, 32% не видят в происходящем его вины или не считают его ответственность за это серьезной. Демократов и республиканцев в конгрессе примерно в равной степени винят за провалы в законодательном процессе: 51% и 53% соответственно указывают на их ответственность.На вопрос, есть ли вина экс-президента США Дональда Трампа в происходящем, 38% респондентов ответили положительно, а 42% заявили об ее отсутствии или незначительности.Опрос проводился 9-10 февраля. В нем приняли участие 528 взрослых американцев. Погрешность составляет 4,5 процентных пункта.Сенат США ранее представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагалось выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиардов - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.Одно из новшеств проекта, к примеру, заключалось в том, что граница США будет закрыта для мигрантов, когда число нелегалов на протяжении недели превышает пять тысяч в день ежедневно.Соответствующий законопроект ранее не прошел процедурное голосование.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html

https://ria.ru/20240212/ssha-1926781394.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

сша

украина

россия

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в мире, сша, украина, джо байден, россия, дональд трамп