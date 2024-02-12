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Молдавские фермеры заблокировали около 150 машин на границе с Румынией - РИА Новости, 12.02.2024
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22:53 12.02.2024 (обновлено: 23:15 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/protest-1926967445.html
Молдавские фермеры заблокировали около 150 машин на границе с Румынией
Молдавские фермеры заблокировали около 150 машин на границе с Румынией - РИА Новости, 12.02.2024
Молдавские фермеры заблокировали около 150 машин на границе с Румынией
Молдавские фермеры заблокировали около 150 единиц транспорта на границе с Румынией в рамках протеста, сообщила полиция республики в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T22:53
2024-02-12T23:15
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КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости. Молдавские фермеры заблокировали около 150 единиц транспорта на границе с Румынией в рамках протеста, сообщила полиция республики в Telegram-канале."Заблокировано 120 крупнотоннажных грузовиков, 16 крупнотоннажных грузовиков со скоропортящимися продуктами, пять автобусов, четыре микроавтобуса, 130 пассажиров не могут продолжить путешествие, 230 единиц автомобилей были перенаправлены с пункта "Леушены" через другие пункты пропуска", — говорится в заявлении.Полиция, в свою очередь, призвала аграриев не препятствовать проезду транспорта, уважать права других граждан и участников общественного движения, чья деятельность, в том числе экономическая, была "перевернута с ног на голову".В понедельник молдавские фермеры перекрыли Леушенскую трассу и заблокировали таможню на границе с Румынией, требуя от властей обратить внимание на их проблемы.Акции протеста c 8 февраля начались на юге Молдавии, а затем и в других районах страны. Так, в минувшие выходные более 30 тракторов перекрыли дорогу у погранпоста "Леушены". Как заявила ассоциация "Сила фермеров", аграрии требуют от правительства немедленно начать с ними диалог и выделить 22 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям.В январе молдавские сельхозпроизводители призвали запретить автомобильные перевозки зерна и масличных культур с Украины и оставить только железнодорожные. Поводом для этого стали жалобы аграриев, которые теряют деньги из-за огромных очередей грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — из бывшей советской республики.В прошлом году фермеры протестовали с июля до августа, а в ноябре снова приехали в Кишинев на тракторах и оставались там до середины декабря. Они просят правительство ввести мораторий на штрафы по долгам для производителей зерновых и расширить финансовую помощь. Кроме того, аграрии хотят получить доступ к европейским фондам и добиваются увеличения Национального фонда сельскохозяйственного развития. По их словам, эти требования должны быть выполнены до конца марта.
https://ria.ru/20240212/moldavia-1926886607.html
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в мире, румыния, молдавия, украина
В мире, Румыния, Молдавия, Украина
Молдавские фермеры заблокировали около 150 машин на границе с Румынией

Молдавские фермеры заблокировали 145 транспортных средств на границе с Румынией

© Sputnik / OsmatescoМолдавские фермеры проводят акцию протеста у границы с Румынией
Молдавские фермеры проводят акцию протеста у границы с Румынией - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Sputnik / Osmatesco
Молдавские фермеры проводят акцию протеста у границы с Румынией. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости. Молдавские фермеры заблокировали около 150 единиц транспорта на границе с Румынией в рамках протеста, сообщила полиция республики в Telegram-канале.
"Заблокировано 120 крупнотоннажных грузовиков, 16 крупнотоннажных грузовиков со скоропортящимися продуктами, пять автобусов, четыре микроавтобуса, 130 пассажиров не могут продолжить путешествие, 230 единиц автомобилей были перенаправлены с пункта "Леушены" через другие пункты пропуска", — говорится в заявлении.
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Полиция, в свою очередь, призвала аграриев не препятствовать проезду транспорта, уважать права других граждан и участников общественного движения, чья деятельность, в том числе экономическая, была "перевернута с ног на голову".
В понедельник молдавские фермеры перекрыли Леушенскую трассу и заблокировали таможню на границе с Румынией, требуя от властей обратить внимание на их проблемы.
Акции протеста c 8 февраля начались на юге Молдавии, а затем и в других районах страны. Так, в минувшие выходные более 30 тракторов перекрыли дорогу у погранпоста "Леушены". Как заявила ассоциация "Сила фермеров", аграрии требуют от правительства немедленно начать с ними диалог и выделить 22 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям.
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В январе молдавские сельхозпроизводители призвали запретить автомобильные перевозки зерна и масличных культур с Украины и оставить только железнодорожные. Поводом для этого стали жалобы аграриев, которые теряют деньги из-за огромных очередей грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — из бывшей советской республики.
В прошлом году фермеры протестовали с июля до августа, а в ноябре снова приехали в Кишинев на тракторах и оставались там до середины декабря. Они просят правительство ввести мораторий на штрафы по долгам для производителей зерновых и расширить финансовую помощь. Кроме того, аграрии хотят получить доступ к европейским фондам и добиваются увеличения Национального фонда сельскохозяйственного развития. По их словам, эти требования должны быть выполнены до конца марта.
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