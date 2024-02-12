https://ria.ru/20240212/protest-1926875573.html

В Нидерландах фермеры выехали на тракторах на акцию протеста

В Нидерландах фермеры выехали на тракторах на акцию протеста - РИА Новости, 12.02.2024

В Нидерландах фермеры выехали на тракторах на акцию протеста

Фермеры на тракторах в понедельник прибыли с протестом к зданию, где расположены офисы провинциальных руководителей Северной Голландии, в нидерландском городе... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:39

2024-02-12T15:39

2024-02-12T15:45

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ГААГА, 12 фев — РИА Новости. Фермеры на тракторах в понедельник прибыли с протестом к зданию, где расположены офисы провинциальных руководителей Северной Голландии, в нидерландском городе Харлем, пишет издание Noordhollands Dagblad.Сообщается, что в понедельник утром фермеры выехали из города Бевервейк в сторону Харлема в знак протеста против новых европейских правил. На шоссе по дороге в Харлем фермеров на тракторах сопровождал полицейский конвой. В настоящее время фермеры находятся у здания с офисами провинциальных руководителей Северной Голландии. Они намерены передать брошюру со своими требованиями депутату, представляющему Северную Голландию, от партии "Фермерско-гражданское движение" (BBB) Йелле Бемстербуру. Нидерландские фермеры требуют приостановки действия европейских и национальных правил, в том числе, в отношении использования удобрений. В последние дни в странах Евросоюза нарастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

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