https://ria.ru/20240212/protest-1926866101.html

Сотни жителей ФРГ вышли на протест против постройки завода снарядов для ВСУ

Сотни жителей ФРГ вышли на протест против постройки завода снарядов для ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024

Сотни жителей ФРГ вышли на протест против постройки завода снарядов для ВСУ

Около 400 людей в Германии вышли на протест против постройки нового завода оборонного концерна Rheinmetall в Нижней Саксонии, где должны будут производиться... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:08

2024-02-12T15:08

2024-02-12T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

борис писториус

метте фредериксен

олаф шольц

нижняя саксония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926868963_73:0:1111:584_1920x0_80_0_0_9ee2f66378f5fc438059e53a0a95efe2.jpg

БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Около 400 людей в Германии вышли на протест против постройки нового завода оборонного концерна Rheinmetall в Нижней Саксонии, где должны будут производиться боеприпасы для Украины, сообщает телеканал N-tv со ссылкой на полицию. "Сотни людей вышли на демонстрацию перед церемонией закладки нового завода Rheinmetall по производству боеприпасов в Унтерлюсе в Нижней Саксонии", - сообщается на новостном портале телеканала. В демонстрации принимают участие около 400 человек, приехало приблизительно 300 тракторов бастующих фермеров. В церемонии закладки фундамента намерены участвовать канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус. Также в ней примет участие датский премьер-министр Метте Фредериксен. Концерн Rheinmetall с помощью нового завода намерен расширить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на фоне высокого спроса на боеприпасы на Украине.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

украина

германия

нижняя саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, борис писториус, метте фредериксен, олаф шольц, нижняя саксония