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Сотни жителей ФРГ вышли на протест против постройки завода снарядов для ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 12.02.2024 (обновлено: 15:20 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/protest-1926866101.html
Сотни жителей ФРГ вышли на протест против постройки завода снарядов для ВСУ
Сотни жителей ФРГ вышли на протест против постройки завода снарядов для ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024
Сотни жителей ФРГ вышли на протест против постройки завода снарядов для ВСУ
Около 400 людей в Германии вышли на протест против постройки нового завода оборонного концерна Rheinmetall в Нижней Саксонии, где должны будут производиться... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:08
2024-02-12T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
борис писториус
метте фредериксен
олаф шольц
нижняя саксония
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БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Около 400 людей в Германии вышли на протест против постройки нового завода оборонного концерна Rheinmetall в Нижней Саксонии, где должны будут производиться боеприпасы для Украины, сообщает телеканал N-tv со ссылкой на полицию. "Сотни людей вышли на демонстрацию перед церемонией закладки нового завода Rheinmetall по производству боеприпасов в Унтерлюсе в Нижней Саксонии", - сообщается на новостном портале телеканала. В демонстрации принимают участие около 400 человек, приехало приблизительно 300 тракторов бастующих фермеров. В церемонии закладки фундамента намерены участвовать канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус. Также в ней примет участие датский премьер-министр Метте Фредериксен. Концерн Rheinmetall с помощью нового завода намерен расширить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на фоне высокого спроса на боеприпасы на Украине.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
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в мире, украина, германия, борис писториус, метте фредериксен, олаф шольц, нижняя саксония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Борис Писториус, Метте Фредериксен, Олаф Шольц, Нижняя Саксония
Сотни жителей ФРГ вышли на протест против постройки завода снарядов для ВСУ

Сотни жителей ФРГ вышли на протест против нового завода снарядов для ВСУ

© Wendezeit Hannover/XАкция протеста против постройки завода концерна Rheinmetall в Унтерлюсе
Акция протеста против постройки завода концерна Rheinmetall в Унтерлюсе
© Wendezeit Hannover/X
Акция протеста против постройки завода концерна Rheinmetall в Унтерлюсе
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Около 400 людей в Германии вышли на протест против постройки нового завода оборонного концерна Rheinmetall в Нижней Саксонии, где должны будут производиться боеприпасы для Украины, сообщает телеканал N-tv со ссылкой на полицию.
"Сотни людей вышли на демонстрацию перед церемонией закладки нового завода Rheinmetall по производству боеприпасов в Унтерлюсе в Нижней Саксонии", - сообщается на новостном портале телеканала.
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В демонстрации принимают участие около 400 человек, приехало приблизительно 300 тракторов бастующих фермеров.
В церемонии закладки фундамента намерены участвовать канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус. Также в ней примет участие датский премьер-министр Метте Фредериксен.
Концерн Rheinmetall с помощью нового завода намерен расширить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на фоне высокого спроса на боеприпасы на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияБорис ПисториусМетте ФредериксенОлаф ШольцНижняя Саксония
 
 
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