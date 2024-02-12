https://ria.ru/20240212/proekt-1926896208.html

В ГД внесли проект о нежелательных зарубежных организациях с госучастием

В ГД внесли проект о нежелательных зарубежных организациях с госучастием - РИА Новости, 12.02.2024

В ГД внесли проект о нежелательных зарубежных организациях с госучастием

Законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, внесен в Госдуму, сообщил глава комиссии ГД по... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:37

2024-02-12T16:37

2024-02-12T17:35

василий пискарев

россия

госдума рф

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, внесен в Госдуму, сообщил глава комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев. "Внесли сегодня с коллегами важную инициативу, которая позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Поправки вносятся в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", сообщил депутат. Он также отметил, что законопроект является частью пакета, также подготовлены корреспондирующие поправки еще в четыре федеральных закона, а также в КоАП и УК РФ, по которым ожидают официальных отзывов кабмина и Верховного Суда. Ранее Пискарев сообщил, что независимо от того, какая организация занимается антироссийской деятельностью, общественная или государственная - "в случае, если она отвечает вот этим критериям - вмешивается в наши внутренние дела, участвует в деятельности, которая представляет угрозу безопасности, суверенитету, вмешивается в выборы - может быть также признана нежелательной".Он также отметил, что и дальше будет проходить работа по защите суверенитета страны.

https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html

https://ria.ru/20240207/proekt-1925998602.html

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василий пискарев, россия, госдума рф