https://ria.ru/20240212/proekt-1926896208.html
В ГД внесли проект о нежелательных зарубежных организациях с госучастием
В ГД внесли проект о нежелательных зарубежных организациях с госучастием - РИА Новости, 12.02.2024
В ГД внесли проект о нежелательных зарубежных организациях с госучастием
Законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, внесен в Госдуму, сообщил глава комиссии ГД по... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:37
2024-02-12T16:37
2024-02-12T17:35
василий пискарев
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, внесен в Госдуму, сообщил глава комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев. "Внесли сегодня с коллегами важную инициативу, которая позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Поправки вносятся в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", сообщил депутат. Он также отметил, что законопроект является частью пакета, также подготовлены корреспондирующие поправки еще в четыре федеральных закона, а также в КоАП и УК РФ, по которым ожидают официальных отзывов кабмина и Верховного Суда. Ранее Пискарев сообщил, что независимо от того, какая организация занимается антироссийской деятельностью, общественная или государственная - "в случае, если она отвечает вот этим критериям - вмешивается в наши внутренние дела, участвует в деятельности, которая представляет угрозу безопасности, суверенитету, вмешивается в выборы - может быть также признана нежелательной".Он также отметил, что и дальше будет проходить работа по защите суверенитета страны.
https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html
https://ria.ru/20240207/proekt-1925998602.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, россия, госдума рф
Василий Пискарев, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект о нежелательных зарубежных организациях с госучастием
Пискарев: ГД внесла проект о нежелательных зарубежных организациях с госучастием
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, внесен в Госдуму, сообщил
глава комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев.
"Внесли сегодня с коллегами важную инициативу, которая позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Членам зарубежных нежелательных организаций могут закрыть въезд в Россию
Поправки вносятся в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", сообщил депутат. Он также отметил, что законопроект является частью пакета, также подготовлены корреспондирующие поправки еще в четыре федеральных закона, а также в КоАП и УК РФ, по которым ожидают официальных отзывов кабмина и Верховного Суда.
Ранее Пискарев сообщил, что независимо от того, какая организация занимается антироссийской деятельностью, общественная или государственная - "в случае, если она отвечает вот этим критериям - вмешивается в наши внутренние дела, участвует в деятельности, которая представляет угрозу безопасности, суверенитету, вмешивается в выборы - может быть также признана нежелательной".
Он также отметил, что и дальше будет проходить работа по защите суверенитета страны.
В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций