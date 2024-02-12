https://ria.ru/20240212/primitivnost-1926767607.html

Полянский рассказал о примитивности англосаксонской дипломатии

Полянский рассказал о примитивности англосаксонской дипломатии - РИА Новости, 12.02.2024

Полянский рассказал о примитивности англосаксонской дипломатии

Британские и американские дипломаты, а также их союзники в ООН, действуют достаточно примитивно, в особенности в последнее время: вычленяют при обсуждении того... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T05:20

2024-02-12T05:20

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Британские и американские дипломаты, а также их союзники в ООН, действуют достаточно примитивно, в особенности в последнее время: вычленяют при обсуждении того или иного кризиса то, что им выгодно, и делают на этом акцент, игнорируя при этом контекст, завил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Отвечая на вопрос о том, чем отличается российский стиль дипломатии в ООН от англосаксонской манеры, Полянский сказал: "Англосаксонская дипломатия, особенно в последнее время, действует достаточно примитивно". "Они берут какую-то точку отсчета и считают, что до этого ничего не происходило. Пытаются все беды возложить на страну, которая произвела то или иное действие вне зависимости от контекста и предшествующих событий", - добавил он. В качестве примера он привел ситуацию со специальной военной операцией на Украине. По его словам, "западники приложили максимум усилий для того, чтобы доказать, что это самая черная страница в истории человечества, что раньше ничего подобного вообще никогда не происходило, и главное – что это произошло ни с того ни с сего, вроде бы только из-за наших "имперских амбиций", что это не что иное, как "неспровоцированная агрессия", как они говорили". Как отметил Полянский, некоторое время, пока многие ещё не разобрались в ситуации, западным дипломатам удавалось этот термин навязывать остальным. "Но чем больше другие страны погружались в эту тему, тем понятнее было то, что, конечно же, эту ситуацию нельзя рассматривать как минимум в отрыве от того, что творилось восемь лет на Донбассе, а в целом – от того, что западники делали с Украиной фактически с момента обретения ею независимости", - подчеркнул первый зампостпреда. Точно такой же подход, по его словам, применяется Западом и к другим кризисным ситуациям. "Поэтому англичане, американцы и многие их западные союзники вычленяют то, что им выгодно, пытаются делать на этом акцент, а остальные вещи отметают – стараются либо на них не фокусироваться, либо просто забывать о них, и при этом не реагируют, когда их внимание на это обращают", - заявил Полянский. Вдобавок, по его словам, у представителей англосаксонского лагеря имеется синдром собственной исключительности: "то, что делают они – это всегда хорошо", а то, что делает Россия – "это "по определению плохо", особенно сейчас после (начала) СВО". "Это не всегда срабатывает, но тенденция такая есть. Не знаю, это более глубокая тенденция или это характерно только для отдельных представителей этих школ, но сейчас она наблюдается достаточно явно. Ну, и, конечно, диалог с ними сейчас не клеится, в том числе по причине их определенной поверхностности, зашоренности и нежелания погружаться в коренные причины конфликтов, без чего невозможно найти их решение", - заключил первый зампостпреда.

https://ria.ru/20240212/oon-1926764053.html

https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926763786.html

https://ria.ru/20240212/oon-1926762939.html

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