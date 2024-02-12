https://ria.ru/20240212/prigovor-1926950945.html

Жителю Калининграда, отбывающему срок, вынесли новый приговор

Жителю Калининграда, отбывающему срок, вынесли новый приговор - РИА Новости, 12.02.2024

Жителю Калининграда, отбывающему срок, вынесли новый приговор

Жителю Калининградской области, уже отбывающему пожизненный срок за убийство, вынесен новый приговор по уголовному делу 28-летней давности — еще 17 лет лишения... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:28

2024-02-12T20:28

2024-02-12T20:28

происшествия

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калининградский областной суд

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 12 фев - РИА Новости. Жителю Калининградской области, уже отбывающему пожизненный срок за убийство, вынесен новый приговор по уголовному делу 28-летней давности — еще 17 лет лишения свободы за убийство в 1996 году женщины и ее 15-летней дочери, а также изнасилование 10-летней дочери, сообщает Калининградский областной суд. "Приговором Московского районного суда Ю. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале. Установлено, что летом 1996 года в Калининграде фигурант, находясь в квартире 38-летней женщины в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры задушил хозяйку квартиры галстуком, затем напал на спящих в соседней комнате детей убитой и, накинув на шею 10-летней девочки тот же галстук, изнасиловал ее. Полагая, что ребенок мертв, фигурант совершил те же самые действия в отношении 15-летней школьницы и скрылся. Сначала калининградец свою вину не признал, но, оценив доказательства по делу, среди которых показания свидетелей - соседей, опознавших убийцу, результаты медицинских экспертиз, экспертизы следов запаха — и даже галстука, биологических экспертиз, написал явку с повинной, которую учел суд. "Путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным Ю. по приговору от 22.01.1998 года, окончательно к отбытию - пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что подсудимый на момент написания явки с повинной, уже находился в исправительной колонии, где отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийства, совершенные в 1990-е годы на территории Калининградской области.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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