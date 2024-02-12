https://ria.ru/20240212/prigovor-1926950945.html
Жителю Калининграда, отбывающему срок, вынесли новый приговор
Жителю Калининграда, отбывающему срок, вынесли новый приговор - РИА Новости, 12.02.2024
Жителю Калининграда, отбывающему срок, вынесли новый приговор
Жителю Калининградской области, уже отбывающему пожизненный срок за убийство, вынесен новый приговор по уголовному делу 28-летней давности — еще 17 лет лишения... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:28
2024-02-12T20:28
2024-02-12T20:28
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КАЛИНИНГРАД, 12 фев - РИА Новости. Жителю Калининградской области, уже отбывающему пожизненный срок за убийство, вынесен новый приговор по уголовному делу 28-летней давности — еще 17 лет лишения свободы за убийство в 1996 году женщины и ее 15-летней дочери, а также изнасилование 10-летней дочери, сообщает Калининградский областной суд. "Приговором Московского районного суда Ю. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале. Установлено, что летом 1996 года в Калининграде фигурант, находясь в квартире 38-летней женщины в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры задушил хозяйку квартиры галстуком, затем напал на спящих в соседней комнате детей убитой и, накинув на шею 10-летней девочки тот же галстук, изнасиловал ее. Полагая, что ребенок мертв, фигурант совершил те же самые действия в отношении 15-летней школьницы и скрылся. Сначала калининградец свою вину не признал, но, оценив доказательства по делу, среди которых показания свидетелей - соседей, опознавших убийцу, результаты медицинских экспертиз, экспертизы следов запаха — и даже галстука, биологических экспертиз, написал явку с повинной, которую учел суд. "Путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным Ю. по приговору от 22.01.1998 года, окончательно к отбытию - пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что подсудимый на момент написания явки с повинной, уже находился в исправительной колонии, где отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийства, совершенные в 1990-е годы на территории Калининградской области.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, калининград, калининградский областной суд, калининградская область
Происшествия, Калининград, Калининградский областной суд, Калининградская область
Жителю Калининграда, отбывающему срок, вынесли новый приговор
Жителю Калининграда, отбывающему срок, дали еще 17 лет за изнасилование девочки
КАЛИНИНГРАД, 12 фев - РИА Новости.
Жителю Калининградской области, уже отбывающему пожизненный срок за убийство, вынесен новый приговор по уголовному делу 28-летней давности — еще 17 лет лишения свободы за убийство в 1996 году женщины и ее 15-летней дочери, а также изнасилование 10-летней дочери, сообщает Калининградский областной суд
.
"Приговором Московского районного суда Ю. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.
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Установлено, что летом 1996 года в Калининграде фигурант, находясь в квартире 38-летней женщины в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры задушил хозяйку квартиры галстуком, затем напал на спящих в соседней комнате детей убитой и, накинув на шею 10-летней девочки тот же галстук, изнасиловал ее. Полагая, что ребенок мертв, фигурант совершил те же самые действия в отношении 15-летней школьницы и скрылся. Сначала калининградец свою вину не признал, но, оценив доказательства по делу, среди которых показания свидетелей - соседей, опознавших убийцу, результаты медицинских экспертиз, экспертизы следов запаха — и даже галстука, биологических экспертиз, написал явку с повинной, которую учел суд.
"Путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным Ю. по приговору от 22.01.1998 года, окончательно к отбытию - пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подсудимый на момент написания явки с повинной, уже находился в исправительной колонии, где отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийства, совершенные в 1990-е годы на территории Калининградской области.
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