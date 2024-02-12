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Участникам резонансного убийства в Ялте вынесли приговор
Участникам резонансного убийства в Ялте вынесли приговор - РИА Новости, 12.02.2024
Участникам резонансного убийства в Ялте вынесли приговор
Два участника резонансного убийства в Ялте приговорены к 13 и 3,5 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба крымского управления СК России. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:06
2024-02-12T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Два участника резонансного убийства в Ялте приговорены к 13 и 3,5 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба крымского управления СК России. Преступление произошло 6 сентября 2022 года. Двое мужчин привезли потерпевшего в городскую больницу в тяжелом состоянии, с множественными резаными ранами. Медикам они сообщили, что нашли пострадавшего у дороги, после чего скрылись. Спустя сутки пострадавший скончался. Мужчин задержали, однако после того, как один взял всю вину на себя, второго опустили. Это привело к недовольству горожан, которые пришли к отделению полиции, требуя задержать второго участника конфликта. После получения доказательств мужчину снова задержали, а материалы передали в следственные органы. "Обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. 39-летний житель Ялты приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года. Его 40-летний подельник будет отбывать 3 года 6 месяцев в колонии-поселении", — говорится в сообщении. Кроме того, суд постановил выплатить матери убитого компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей. Следствием установлено, что после распития спиртного в ночном клубе Ялты между тремя знакомыми произошел конфликт, в ходе которого одному из них, 35-летнему местному жителю, были нанесены множественные удары руками, ногами, а впоследствии одним из осужденных - ножом. Приговор в законную силу не вступил.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ялта, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ялта, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Участникам резонансного убийства в Ялте вынесли приговор
Участникам резонансного убийства в Ялте в 2022 году дали 13 лет и 3,5 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости.
Два участника резонансного убийства в Ялте приговорены к 13 и 3,5 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба
крымского управления СК России.
Преступление произошло 6 сентября 2022 года. Двое мужчин привезли потерпевшего в городскую больницу в тяжелом состоянии, с множественными резаными ранами. Медикам они сообщили, что нашли пострадавшего у дороги, после чего скрылись. Спустя сутки пострадавший скончался. Мужчин задержали, однако после того, как один взял всю вину на себя, второго опустили. Это привело к недовольству горожан, которые пришли к отделению полиции, требуя задержать второго участника конфликта. После получения доказательств мужчину снова задержали, а материалы передали в следственные органы.
"Обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. 39-летний житель Ялты приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года. Его 40-летний подельник будет отбывать 3 года 6 месяцев в колонии-поселении", — говорится в сообщении.
Кроме того, суд постановил выплатить матери убитого компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.
Следствием установлено, что после распития спиртного в ночном клубе Ялты между тремя знакомыми произошел конфликт, в ходе которого одному из них, 35-летнему местному жителю, были нанесены множественные удары руками, ногами, а впоследствии одним из осужденных - ножом.
Приговор в законную силу не вступил.
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