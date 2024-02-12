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Суд вынес приговор инструктору фитнес-клуба в Видном, где погибла девочка - РИА Новости, 12.02.2024
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16:27 12.02.2024 (обновлено: 16:29 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/prigovor-1926892235.html
Суд вынес приговор инструктору фитнес-клуба в Видном, где погибла девочка
Суд вынес приговор инструктору фитнес-клуба в Видном, где погибла девочка - РИА Новости, 12.02.2024
Суд вынес приговор инструктору фитнес-клуба в Видном, где погибла девочка
Суд приговорил к 2,5 годам ограничения свободы экс-инструктора фитнес-клуба в Видном, где в бассейне утонула пятилетняя девочка, сообщила старший помощник... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:27
2024-02-12T16:29
происшествия
видное
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд приговорил к 2,5 годам ограничения свободы экс-инструктора фитнес-клуба в Видном, где в бассейне утонула пятилетняя девочка, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. Как сообщало ведомство, вечером 18 октября в фитнес-клубе в Видном ребенок плавал в бассейне. В какой-то момент отец снял с дочки спасательный жилет, после чего она стала тонуть. На месте была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти её не удалось. Как отмечается в релизе, следствием и судом установлено, что фигурантка, являясь дежурным инструктором, находилась в помещении водной зоны фитнес-клуба, где в это время плавала 5-летняя девочка. "В какой-то момент в результате ненадлежащего контроля с её стороны ребенок утонул… Приговором городского суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев", - сказала Врадий. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности 5 (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231117/delo-1910064675.html
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видное
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происшествия, видное, московская область (подмосковье)
Происшествия, Видное, Московская область (Подмосковье)
Суд вынес приговор инструктору фитнес-клуба в Видном, где погибла девочка

Инструктору фитнес-клуба в Видном, где утонула девочка, ограничили свободу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд приговорил к 2,5 годам ограничения свободы экс-инструктора фитнес-клуба в Видном, где в бассейне утонула пятилетняя девочка, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Как сообщало ведомство, вечером 18 октября в фитнес-клубе в Видном ребенок плавал в бассейне. В какой-то момент отец снял с дочки спасательный жилет, после чего она стала тонуть. На месте была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти её не удалось.
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Как отмечается в релизе, следствием и судом установлено, что фигурантка, являясь дежурным инструктором, находилась в помещении водной зоны фитнес-клуба, где в это время плавала 5-летняя девочка.
"В какой-то момент в результате ненадлежащего контроля с её стороны ребенок утонул… Приговором городского суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев", - сказала Врадий.
Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности 5 (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
Приговор в законную силу не вступил.
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