https://ria.ru/20240212/prigovor-1926892235.html

Суд вынес приговор инструктору фитнес-клуба в Видном, где погибла девочка

Суд вынес приговор инструктору фитнес-клуба в Видном, где погибла девочка - РИА Новости, 12.02.2024

Суд вынес приговор инструктору фитнес-клуба в Видном, где погибла девочка

Суд приговорил к 2,5 годам ограничения свободы экс-инструктора фитнес-клуба в Видном, где в бассейне утонула пятилетняя девочка, сообщила старший помощник... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:27

2024-02-12T16:27

2024-02-12T16:29

происшествия

видное

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд приговорил к 2,5 годам ограничения свободы экс-инструктора фитнес-клуба в Видном, где в бассейне утонула пятилетняя девочка, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. Как сообщало ведомство, вечером 18 октября в фитнес-клубе в Видном ребенок плавал в бассейне. В какой-то момент отец снял с дочки спасательный жилет, после чего она стала тонуть. На месте была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти её не удалось. Как отмечается в релизе, следствием и судом установлено, что фигурантка, являясь дежурным инструктором, находилась в помещении водной зоны фитнес-клуба, где в это время плавала 5-летняя девочка. "В какой-то момент в результате ненадлежащего контроля с её стороны ребенок утонул… Приговором городского суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев", - сказала Врадий. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности 5 (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231117/delo-1910064675.html

https://ria.ru/20230823/akvapark-1891803345.html

видное

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, видное, московская область (подмосковье)