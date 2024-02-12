https://ria.ru/20240212/prigovor-1926892235.html
Суд вынес приговор инструктору фитнес-клуба в Видном, где погибла девочка
Суд вынес приговор инструктору фитнес-клуба в Видном, где погибла девочка - РИА Новости, 12.02.2024
Суд вынес приговор инструктору фитнес-клуба в Видном, где погибла девочка
Суд приговорил к 2,5 годам ограничения свободы экс-инструктора фитнес-клуба в Видном, где в бассейне утонула пятилетняя девочка, сообщила старший помощник... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:27
2024-02-12T16:27
2024-02-12T16:29
происшествия
видное
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд приговорил к 2,5 годам ограничения свободы экс-инструктора фитнес-клуба в Видном, где в бассейне утонула пятилетняя девочка, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. Как сообщало ведомство, вечером 18 октября в фитнес-клубе в Видном ребенок плавал в бассейне. В какой-то момент отец снял с дочки спасательный жилет, после чего она стала тонуть. На месте была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти её не удалось. Как отмечается в релизе, следствием и судом установлено, что фигурантка, являясь дежурным инструктором, находилась в помещении водной зоны фитнес-клуба, где в это время плавала 5-летняя девочка. "В какой-то момент в результате ненадлежащего контроля с её стороны ребенок утонул… Приговором городского суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев", - сказала Врадий. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности 5 (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231117/delo-1910064675.html
https://ria.ru/20230823/akvapark-1891803345.html
видное
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, видное, московская область (подмосковье)
Происшествия, Видное, Московская область (Подмосковье)
Суд вынес приговор инструктору фитнес-клуба в Видном, где погибла девочка
Инструктору фитнес-клуба в Видном, где утонула девочка, ограничили свободу