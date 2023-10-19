Рейтинг@Mail.ru
В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 19.10.2023 (обновлено: 09:54 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html
В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса
В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса - РИА Новости, 19.10.2023
В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса
Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в подмосковном Видном после гибели в бассейне пятилетней девочки, сообщают пресс-службы региональной прокуратуры... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:51
2023-10-19T09:54
происшествия
видное
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в подмосковном Видном после гибели в бассейне пятилетней девочки, сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СК. "Возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки в фитнес-клубе (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель ребенка)", - говорится в сообщении СК. По данным следствия, вечером 18 октября в фитнес-клубе в Видном ребенок плавал в бассейне. В какой-то момент отец снял с дочки спасательный жилет, после чего она утонула. На месте была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти её не удалось. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъята организационно-распорядительная документация, допрошены свидетели, планируется назначение судебных экспертиз. Прокуратура сообщает, что в ходе проверки планируется установить причины и обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230917/khlor-1896808726.html
видное
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_732:0:3463:2048_1920x0_80_0_0_2e7b98556c37fd0fe1b62dcf5cbcb1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, видное, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Видное, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса

Пятилетняя девочка утонула в бассейне в подмосковном Видном

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в подмосковном Видном после гибели в бассейне пятилетней девочки, сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СК.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки в фитнес-клубе (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель ребенка)", - говорится в сообщении СК.
По данным следствия, вечером 18 октября в фитнес-клубе в Видном ребенок плавал в бассейне. В какой-то момент отец снял с дочки спасательный жилет, после чего она утонула. На месте была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти её не удалось.
Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъята организационно-распорядительная документация, допрошены свидетели, планируется назначение судебных экспертиз.
Прокуратура сообщает, что в ходе проверки планируется установить причины и обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Тренировка в бассейне - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
В Подмосковье рассказали о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне
17 сентября, 14:18
 
ПроисшествияВидноеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала