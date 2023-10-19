https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html

В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса

В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса - РИА Новости, 19.10.2023

В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса

Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в подмосковном Видном после гибели в бассейне пятилетней девочки, сообщают пресс-службы региональной прокуратуры... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:51

2023-10-19T09:51

2023-10-19T09:54

происшествия

видное

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в подмосковном Видном после гибели в бассейне пятилетней девочки, сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СК. "Возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки в фитнес-клубе (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель ребенка)", - говорится в сообщении СК. По данным следствия, вечером 18 октября в фитнес-клубе в Видном ребенок плавал в бассейне. В какой-то момент отец снял с дочки спасательный жилет, после чего она утонула. На месте была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти её не удалось. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъята организационно-распорядительная документация, допрошены свидетели, планируется назначение судебных экспертиз. Прокуратура сообщает, что в ходе проверки планируется установить причины и обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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происшествия, видное, россия, следственный комитет россии (ск рф)