https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html
В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса
В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса - РИА Новости, 19.10.2023
В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса
Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в подмосковном Видном после гибели в бассейне пятилетней девочки, сообщают пресс-службы региональной прокуратуры... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:51
2023-10-19T09:51
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в подмосковном Видном после гибели в бассейне пятилетней девочки, сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СК. "Возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки в фитнес-клубе (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель ребенка)", - говорится в сообщении СК. По данным следствия, вечером 18 октября в фитнес-клубе в Видном ребенок плавал в бассейне. В какой-то момент отец снял с дочки спасательный жилет, после чего она утонула. На месте была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти её не удалось. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъята организационно-распорядительная документация, допрошены свидетели, планируется назначение судебных экспертиз. Прокуратура сообщает, что в ходе проверки планируется установить причины и обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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происшествия, видное, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Видное, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса
Пятилетняя девочка утонула в бассейне в подмосковном Видном
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в подмосковном Видном после гибели в бассейне пятилетней девочки, сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СК
.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки в фитнес-клубе (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ
- оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель ребенка)", - говорится в сообщении СК.
По данным следствия, вечером 18 октября в фитнес-клубе в Видном ребенок плавал в бассейне. В какой-то момент отец снял с дочки спасательный жилет, после чего она утонула. На месте была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти её не удалось.
Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъята организационно-распорядительная документация, допрошены свидетели, планируется назначение судебных экспертиз.
Прокуратура сообщает, что в ходе проверки планируется установить причины и обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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