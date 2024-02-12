https://ria.ru/20240212/prigovor-1926890639.html
В Подмосковье вынесли приговор участникам украинской банды
В Подмосковье вынесли приговор участникам украинской банды - РИА Новости, 12.02.2024
В Подмосковье вынесли приговор участникам украинской банды
Московский областной суд приговорил к срокам заключения от девяти до 19 лет участников банды, созданной гражданами Украины для похищения россиян и завладения их РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:22
2024-02-12T16:22
2024-02-12T19:49
происшествия
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россия
донецкая народная республика
сергей дунаев
максим мищенко
московский областной суд
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Московский областной суд приговорил к срокам заключения от девяти до 19 лет участников банды, созданной гражданами Украины для похищения россиян и завладения их имуществом, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры."Московский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Тимура Макарова, Максима Пызина, Дениса Усенко, Сергея Дунаева, Эдуарда Тавгорашвили, Эрвина Исмаилова, Оксаны Капкаевой, Андрея Кормича, Максима Мищенко, Евгения Мороза и Вадима Долгова", — говорится в заявлении.В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в организации преступного сообщества или участии в нем, похищении человека, грабеже, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, покушении на убийство, превышении должностных полномочий, контрабанде вооружения.Суд назначил Макарову наказание в виде 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 700 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на год и шесть месяцев. Пызина приговорили к 17 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 500 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на год и шесть месяцев.Тавгорашвили получил 19 лет колонии строгого режима, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на год и шесть месяцев. Капкаев — 13 лет колонии общего режима, штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на год. Остальных приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Им также назначили штрафы и ограничение свободы. Расследование уголовного дела в отношении Андрея Байдалы, Игоря Мищенко, Дмитрия Шиманского и других неустановленных лиц, находящихся на территории Украины, продолжается.Как полагает следствие, с апреля 2014 по октябрь 2019 года граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский, имеющие в прошлом отношение к деятельности силовых структур бывшей советской республики, создали в Киеве преступное сообщество. К его деятельности привлекли 11 фигурантов дела. Целью банды стало похищение россиян с последующим перемещением на Украину, завладение их имуществом, организация и совершение убийств, а также иных тяжких и особо тяжких преступлений.В частности, преступники в 2020 году в Челябинске похитили предпринимателя, чтобы завладеть его компьютерами, при помощи которых они получили доступ к криптовалюте и украли биткоины более чем на 50 миллионов рублей. Кроме того, члены банды попытались похитить в России участника народного ополчения ДНР. На территории республики они покушались на убийство сотрудника местного МВД, на автомобиль которого установили самодельное взрывное устройство и дистанционно привели его в действие. Помимо этого, злоумышленники занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, контрабандой огнестрельного оружия.
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происшествия, украина, россия, донецкая народная республика, сергей дунаев, максим мищенко, московский областной суд
Происшествия, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Дунаев, Максим Мищенко, Московский областной суд
В Подмосковье вынесли приговор участникам украинской банды
Суд вынес приговоры участникам украинской банды, занимавшейся похищением россиян
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Московский областной суд приговорил к срокам заключения от девяти до 19 лет участников банды, созданной гражданами Украины для похищения россиян и завладения их имуществом, сообщила пресс-служба
Генеральной прокуратуры.
"Московский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Тимура Макарова, Максима Пызина, Дениса Усенко, Сергея Дунаева, Эдуарда Тавгорашвили, Эрвина Исмаилова, Оксаны Капкаевой, Андрея Кормича, Максима Мищенко
, Евгения Мороза и Вадима Долгова", — говорится в заявлении.
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В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в организации преступного сообщества или участии в нем, похищении человека, грабеже, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, покушении на убийство, превышении должностных полномочий, контрабанде вооружения.
Суд назначил Макарову наказание в виде 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 700 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на год и шесть месяцев.
Пызина приговорили к 17 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 500 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на год и шесть месяцев.
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Тавгорашвили получил 19 лет колонии строгого режима, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на год и шесть месяцев. Капкаев — 13 лет колонии общего режима, штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на год.
Остальных приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Им также назначили штрафы и ограничение свободы.
Расследование уголовного дела в отношении Андрея Байдалы, Игоря Мищенко, Дмитрия Шиманского и других неустановленных лиц, находящихся на территории Украины, продолжается.
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Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский, имеющие в прошлом отношение к деятельности силовых структур бывшей советской республики, создали в Киеве преступное сообщество. К его деятельности привлекли 11 фигурантов дела. Целью банды стало похищение россиян с последующим перемещением на Украину, завладение их имуществом, организация и совершение убийств, а также иных тяжких и особо тяжких преступлений.
В частности, преступники в 2020 году в Челябинске
похитили предпринимателя, чтобы завладеть его компьютерами, при помощи которых они получили доступ к криптовалюте и украли биткоины более чем на 50 миллионов рублей. Кроме того, члены банды попытались похитить в России участника народного ополчения ДНР
. На территории республики они покушались на убийство сотрудника местного МВД, на автомобиль которого установили самодельное взрывное устройство и дистанционно привели его в действие. Помимо этого, злоумышленники занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, контрабандой огнестрельного оружия.
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