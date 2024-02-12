https://ria.ru/20240212/prigovor-1926843334.html
Участник "Сети"* получил в Рязани 24 года за двойное убийство
Участник "Сети"* получил в Рязани 24 года за двойное убийство - РИА Новости, 12.02.2024
Участник "Сети"* получил в Рязани 24 года за двойное убийство
Рязанский областной суд приговорил к 24 годам колонии за двойное убийство Максима Иванкина, уже отбывающего срок по делу террористического сообщества "Сеть"*,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:59
2024-02-12T13:59
2024-02-12T13:59
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РЯЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Рязанский областной суд приговорил к 24 годам колонии за двойное убийство Максима Иванкина, уже отбывающего срок по делу террористического сообщества "Сеть"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. С 2020-го Иванкин отбывает 13-летний приговор по делу "Сети"*. Процесс по делу об убийстве проходил с участием присяжных, которые в итоге признали молодого человека виновным. Оглашенное сегодня наказание назначено с учетом предыдущего приговора. "Окончательно назначить Иванкину... 24 года лишения свободы... с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил решение судья в понедельник. Суд также удовлетворил иски троих потерпевших, родителей убитых, о взыскании с Иванкина морального вреда по 2 миллиона рублей каждому. Гособвинение запросило для него 25 лет колонии, представитель потерпевшей – пожизненный срок. Как сообщал СК РФ, двойное убийство связано с попыткой Иванкина и еще одного фигуранта дела "Сети"* Алексея Полтавца избавиться от свидетелей. По данным следствия, в 2017 году Иванкин, Полтавец и будущие жертвы вместе уехали из Пензы в Рязань, скрываясь от следствия. В конечном счете двое бывших соучастников решили вернуться в Пензу и сотрудничать со следствием. Это и стало причиной убийства: Иванкин и Полтавец выманили их в лес и умертвили. Полтавец впоследствии бежал за границу, Иванкин – задержан. Как рассказал журналистам на сегодняшнем заседании прокурор Вадим Аладышев, вердиктом присяжных Иванкин признан виновным в том, что зарезал девушку. Его подельник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, застрелил молодого человека - "вещи сожгли, тела закопали". Уголовное дело, получившее название "дело "Сети"* (в январе 2019 года сообщество признано террористической организацией) было возбуждено в октябре 2017 года на основе показаний пензенского студента Егора Зорина. По версии ФСБ, участники "Сети"* планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения "Единой России". Молодые люди придерживались левых взглядов и ассоциировали себя с движением антифа (международное левое и леворадикальное движение, ставящее целью борьбу с неонацизмом, а также расизмом и разными формами дискриминации). Ячейки организации существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии, заявляли в ФСБ. В рамках ряда процессов подсудимые по делу "Сети"* осуждены на сроки до 18 лет заключения. Им вменялся целый спектр статей УК РФ, от создания террористического сообщества до оборота взрывчатки и наркотиков.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240212/zakaz-1926830837.html
https://ria.ru/20240209/ubiystvo-1926461062.html
https://ria.ru/20240208/sud-1926127837.html
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происшествия, рязань, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рязанский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязань, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Рязанский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Участник "Сети"* получил в Рязани 24 года за двойное убийство
Рязанский областной суд приговорил к 24 годам колонии участника "Сети" Иванкина
РЯЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Рязанский областной суд приговорил к 24 годам колонии за двойное убийство Максима Иванкина, уже отбывающего срок по делу террористического сообщества "Сеть"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
С 2020-го Иванкин отбывает 13-летний приговор по делу "Сети"*. Процесс по делу об убийстве проходил с участием присяжных, которые в итоге признали молодого человека виновным. Оглашенное сегодня наказание назначено с учетом предыдущего приговора.
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"Окончательно назначить Иванкину... 24 года лишения свободы... с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил решение судья в понедельник.
Суд также удовлетворил иски троих потерпевших, родителей убитых, о взыскании с Иванкина морального вреда по 2 миллиона рублей каждому.
Гособвинение запросило для него 25 лет колонии, представитель потерпевшей – пожизненный срок.
Как сообщал СК РФ, двойное убийство связано с попыткой Иванкина и еще одного фигуранта дела "Сети"* Алексея Полтавца избавиться от свидетелей.
По данным следствия, в 2017 году Иванкин, Полтавец и будущие жертвы вместе уехали из Пензы
в Рязань, скрываясь от следствия. В конечном счете двое бывших соучастников решили вернуться в Пензу и сотрудничать со следствием. Это и стало причиной убийства: Иванкин и Полтавец выманили их в лес и умертвили. Полтавец впоследствии бежал за границу, Иванкин – задержан.
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Как рассказал журналистам на сегодняшнем заседании прокурор Вадим Аладышев, вердиктом присяжных Иванкин признан виновным в том, что зарезал девушку. Его подельник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, застрелил молодого человека - "вещи сожгли, тела закопали".
Уголовное дело, получившее название "дело "Сети"* (в январе 2019 года сообщество признано террористической организацией) было возбуждено в октябре 2017 года на основе показаний пензенского студента Егора Зорина.
По версии ФСБ
, участники "Сети"* планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения "Единой России
".
Молодые люди придерживались левых взглядов и ассоциировали себя с движением антифа (международное левое и леворадикальное движение, ставящее целью борьбу с неонацизмом, а также расизмом и разными формами дискриминации). Ячейки организации существовали в Москве
, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске
и Белоруссии
, заявляли в ФСБ.
В рамках ряда процессов подсудимые по делу "Сети"* осуждены на сроки до 18 лет заключения. Им вменялся целый спектр статей УК РФ, от создания террористического сообщества до оборота взрывчатки и наркотиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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