https://ria.ru/20240212/prigovor-1926843334.html

Участник "Сети"* получил в Рязани 24 года за двойное убийство

Участник "Сети"* получил в Рязани 24 года за двойное убийство - РИА Новости, 12.02.2024

Участник "Сети"* получил в Рязани 24 года за двойное убийство

Рязанский областной суд приговорил к 24 годам колонии за двойное убийство Максима Иванкина, уже отбывающего срок по делу террористического сообщества "Сеть"*,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:59

2024-02-12T13:59

2024-02-12T13:59

происшествия

рязань

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рязанский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Рязанский областной суд приговорил к 24 годам колонии за двойное убийство Максима Иванкина, уже отбывающего срок по делу террористического сообщества "Сеть"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. С 2020-го Иванкин отбывает 13-летний приговор по делу "Сети"*. Процесс по делу об убийстве проходил с участием присяжных, которые в итоге признали молодого человека виновным. Оглашенное сегодня наказание назначено с учетом предыдущего приговора. "Окончательно назначить Иванкину... 24 года лишения свободы... с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил решение судья в понедельник. Суд также удовлетворил иски троих потерпевших, родителей убитых, о взыскании с Иванкина морального вреда по 2 миллиона рублей каждому. Гособвинение запросило для него 25 лет колонии, представитель потерпевшей – пожизненный срок. Как сообщал СК РФ, двойное убийство связано с попыткой Иванкина и еще одного фигуранта дела "Сети"* Алексея Полтавца избавиться от свидетелей. По данным следствия, в 2017 году Иванкин, Полтавец и будущие жертвы вместе уехали из Пензы в Рязань, скрываясь от следствия. В конечном счете двое бывших соучастников решили вернуться в Пензу и сотрудничать со следствием. Это и стало причиной убийства: Иванкин и Полтавец выманили их в лес и умертвили. Полтавец впоследствии бежал за границу, Иванкин – задержан. Как рассказал журналистам на сегодняшнем заседании прокурор Вадим Аладышев, вердиктом присяжных Иванкин признан виновным в том, что зарезал девушку. Его подельник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, застрелил молодого человека - "вещи сожгли, тела закопали". Уголовное дело, получившее название "дело "Сети"* (в январе 2019 года сообщество признано террористической организацией) было возбуждено в октябре 2017 года на основе показаний пензенского студента Егора Зорина. По версии ФСБ, участники "Сети"* планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения "Единой России". Молодые люди придерживались левых взглядов и ассоциировали себя с движением антифа (международное левое и леворадикальное движение, ставящее целью борьбу с неонацизмом, а также расизмом и разными формами дискриминации). Ячейки организации существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии, заявляли в ФСБ. В рамках ряда процессов подсудимые по делу "Сети"* осуждены на сроки до 18 лет заключения. Им вменялся целый спектр статей УК РФ, от создания террористического сообщества до оборота взрывчатки и наркотиков.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240212/zakaz-1926830837.html

https://ria.ru/20240209/ubiystvo-1926461062.html

https://ria.ru/20240208/sud-1926127837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рязанский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)