https://ria.ru/20240212/prigovor-1926825064.html

Собчак отреагировала на приговор Суханову

Собчак отреагировала на приговор Суханову - РИА Новости, 12.02.2024

Собчак отреагировала на приговор Суханову

Блогер Ксения Собчак назвала приговор своему бывшему сотруднику Кириллу Суханову несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:36

2024-02-12T12:36

2024-02-12T12:44

ксения собчак

россия

москва

сергей чемезов

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак назвала приговор своему бывшему сотруднику Кириллу Суханову несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения. Об этом она написала в канале "Кровавая барыня" в Telegram.Хамовнический суд Москвы назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые были администраторами телеграм-канала "Тушите свет" - по версии следствия, инструмента вымогательства, - получили по 7 лет."Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение", - сказала Собчак."Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить?" - добавила она.Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.

https://ria.ru/20240212/sobchak-1926766287.html

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ксения собчак, россия, москва, сергей чемезов, происшествия