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Собчак отреагировала на приговор Суханову - РИА Новости, 12.02.2024
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12:36 12.02.2024 (обновлено: 12:44 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/prigovor-1926825064.html
Собчак отреагировала на приговор Суханову
Собчак отреагировала на приговор Суханову - РИА Новости, 12.02.2024
Собчак отреагировала на приговор Суханову
Блогер Ксения Собчак назвала приговор своему бывшему сотруднику Кириллу Суханову несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:36
2024-02-12T12:44
ксения собчак
россия
москва
сергей чемезов
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак назвала приговор своему бывшему сотруднику Кириллу Суханову несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения. Об этом она написала в канале "Кровавая барыня" в Telegram.Хамовнический суд Москвы назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые были администраторами телеграм-канала "Тушите свет" - по версии следствия, инструмента вымогательства, - получили по 7 лет."Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение", - сказала Собчак."Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить?" - добавила она.Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
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ксения собчак, россия, москва, сергей чемезов, происшествия
Ксения Собчак, Россия, Москва, Сергей Чемезов, Происшествия
Собчак отреагировала на приговор Суханову

Собчак назвала приговор Суханову несправедливым и несоразмерным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак назвала приговор своему бывшему сотруднику Кириллу Суханову несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения. Об этом она написала в канале "Кровавая барыня" в Telegram.
Хамовнический суд Москвы назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые были администраторами телеграм-канала "Тушите свет" - по версии следствия, инструмента вымогательства, - получили по 7 лет.
"Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение", - сказала Собчак.
"Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить?" - добавила она.
Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
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Ксения СобчакРоссияМоскваСергей ЧемезовПроисшествия
 
 
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