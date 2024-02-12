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В Башкирии говорящий попугай Жорик стал талисманом пожарной части - РИА Новости, 12.02.2024
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Хорошие новости
 
11:36 12.02.2024 (обновлено: 15:01 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/popugay-1926806988.html
В Башкирии говорящий попугай Жорик стал талисманом пожарной части
В Башкирии говорящий попугай Жорик стал талисманом пожарной части - РИА Новости, 12.02.2024
В Башкирии говорящий попугай Жорик стал талисманом пожарной части
Живущий в пожарной части в башкирском Белорецке говорящий попугай Жорик стал талисманом для подразделения, рассказала пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:36
2024-02-12T15:01
хорошие новости
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белорецк
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УФА, 12 фев — РИА Новости. Живущий в пожарной части в башкирском Белорецке говорящий попугай Жорик стал талисманом для подразделения, рассказала пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС в Telegram-канале. &quot;В нашей пожарной части в селе Абзаково живет уникальный вид, говорящий попугай жако. Как говорится, на страже порядка. Он стал настоящим другом и талисманом для пожарного подразделения, ведь они способны подражать человеческой речи и другим звукам&quot;, — говорится в сообщении ведомства.В госкомитете рассказали, что пернатый коллега уже после первого вызова подразделения на происшествия освоил звуки сирены и теперь голосом поддерживает боевой дух пожарных.
республика башкортостан
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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белорецк
Хорошие новости, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белорецк
В Башкирии говорящий попугай Жорик стал талисманом пожарной части

В Башкирии живущий в пожарной части говорящий попугай Жорик выучил звуки сирены

© Фото : Госкомитет РБ по ЧС/TelegramПопугай Жорик в пожарной части в селе Абзаково Белорецкого района
Попугай Жорик в пожарной части в селе Абзаково Белорецкого района - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Госкомитет РБ по ЧС/Telegram
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УФА, 12 фев — РИА Новости. Живущий в пожарной части в башкирском Белорецке говорящий попугай Жорик стал талисманом для подразделения, рассказала пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС в Telegram-канале.
«

"В нашей пожарной части в селе Абзаково живет уникальный вид, говорящий попугай жако. Как говорится, на страже порядка. Он стал настоящим другом и талисманом для пожарного подразделения, ведь они способны подражать человеческой речи и другим звукам", — говорится в сообщении ведомства.

В госкомитете рассказали, что пернатый коллега уже после первого вызова подразделения на происшествия освоил звуки сирены и теперь голосом поддерживает боевой дух пожарных.
© Фото : Госкомитет РБ по ЧС/TelegramПопугай Жорик в пожарной части в селе Абзаково Белорецкого района
Попугай Жорик в пожарной части в селе Абзаково Белорецкого района - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Госкомитет РБ по ЧС/Telegram
Попугай Жорик в пожарной части в селе Абзаково Белорецкого района
 
Хорошие новостиРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белорецк
 
 
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