https://ria.ru/20240212/popugay-1926806988.html

В Башкирии говорящий попугай Жорик стал талисманом пожарной части

В Башкирии говорящий попугай Жорик стал талисманом пожарной части - РИА Новости, 12.02.2024

В Башкирии говорящий попугай Жорик стал талисманом пожарной части

Живущий в пожарной части в башкирском Белорецке говорящий попугай Жорик стал талисманом для подразделения, рассказала пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:36

2024-02-12T11:36

2024-02-12T15:01

хорошие новости

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белорецк

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УФА, 12 фев — РИА Новости. Живущий в пожарной части в башкирском Белорецке говорящий попугай Жорик стал талисманом для подразделения, рассказала пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС в Telegram-канале. "В нашей пожарной части в селе Абзаково живет уникальный вид, говорящий попугай жако. Как говорится, на страже порядка. Он стал настоящим другом и талисманом для пожарного подразделения, ведь они способны подражать человеческой речи и другим звукам", — говорится в сообщении ведомства.В госкомитете рассказали, что пернатый коллега уже после первого вызова подразделения на происшествия освоил звуки сирены и теперь голосом поддерживает боевой дух пожарных.

республика башкортостан

белорецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белорецк